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FETÖ'nün firari mahrem imamı mağarada yakalandı

11.02.2022 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun Seben ilçesinde, FETÖ'nün firari mahrem imamı ve sözde Kütahya koordinatörü M.Y.'nin bir evde gizlendiğini haber alan polis ve jandarma ekipleri ortak operasyon düzenledi. Ancak evden kaçan şüpheli, yapılan aramaların sonrasında saklandığı mağarada yakalandı.

FETÖ'nün firari mahrem imamı mağarada yakalandı

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında aranan örgütün sözde Kütahya koordinatörü 'Salih' kod adlı M.Y.'nin Seben ilçesinde bir evde gizlendiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

JANDARMA VE POLİSTEN ORTAK OPERASYON

Jandarma ve polis tarafından ortak düzenlenen operasyonda Kaşbıyıklar köyündeki bir eve baskın yapıldı. Şüphelinin evden kaçtığı belirlenince bölgede arama çalışması başlatıldı. Yapılan arama sonucunda M.Y., saklandığı mağarada yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki ifadesinin ardından Kütahya'ya gönderilecek. (DHA)


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fetö Bolu
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