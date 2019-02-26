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FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! Yüzlerce asker tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.02.2019 00:26 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 188 muvazzaf askerden 166'sı tutuklanırken, 22'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük darbe! Yüzlerce asker tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve nöbetçi hakimliğe sevk edilen aralarında albay, yarbay, yüzbaşı ve teğmen rütbesinde muvazzaf askerlerin de bulunduğu 188 şüphelinin hakimlik işlemleri sona erdi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, muvazzaf asker olan 166 şüphelinin "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, 5 şüpheliyi itirafçı olduğu, 9 şüpheliyi hakkında kovuşturma bulunduğu, 8 şüpheliyi delil durumunu dikkate alarak adli kontrol ile serbest bıraktı.

Böylece soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu için serbest bırakılan şüpheli sayısı 47'ye yükselmiş oldu.

Hakkında gözaltı kararı verilen ancak görev yeri ve ikamet adreslerinde bulunmayan 58 muvazzaf asker ise firari olarak aranıyor.

Başsavcılık, örgüt içi haberleşme amacıyla ankesör veya sabit kontörlü hat kullanan FETÖ şüphelisi askerlere yönelik soruşturma kapsamında, 22 Şubat'ta, aralarında 2 albay, 1 yarbay, 8 binbaşı, 10 yüzbaşı, 73 üsteğmen ve 8 teğmenin bulunduğu 295 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı vermiş, yapılan operasyonlarda şüphelilerden 237'si yakalanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü FETÖ TSK

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