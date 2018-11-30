FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis cezası

Ali Naki ERDOĞAN/ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında dava açılan Deniz Gündoğan adlı kadın, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuksuz yargılanan Deniz Gündoğan, bugün son kez mahkeme heyetinin karşısına çıktı. Terör örgütünün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' programını da kullandığı öne sürülen Gündoğan, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Deniz Gündoğan'ı 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

