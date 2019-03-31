FETÖ tutuklularının tercihi CHP oldu

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de tutuklu bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkelerindeki cezaevlerinde en fazla oyu alan parti CHP oldu.

Yerel seçimler için cezaevlerinde kurulan sandıklarda tutuklular da oy kullandı. FETÖ tutuklularının yoğunlukla bulunduğu Sincan ve Silivri'deki cezaevlerinde en fazla oy CHP'ye çıktı.

Buna göre, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin tutuklu olduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki cezaevlerinde CHP'ye 2 bin 19, AK Parti'ye 825, Saadet Partisi'ne 17 oy çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki cezaevlerinde CHP'ye 3 bin 902, AK Parti'ye 2 bin 50 oy verildi.

