HABER

FETÖ tutuklularının tercihi CHP oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 20:49 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü üyelerinin de tutuklu bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkelerindeki cezaevlerinde en fazla oy CHP'ye çıktı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyelerinin de tutuklu bulunduğu Sincan ve Silivri Ceza İnfaz Kurumları yerleşkelerindeki cezaevlerinde en fazla oyu alan parti CHP oldu.

Yerel seçimler için cezaevlerinde kurulan sandıklarda tutuklular da oy kullandı. FETÖ tutuklularının yoğunlukla bulunduğu Sincan ve Silivri'deki cezaevlerinde en fazla oy CHP'ye çıktı.

Buna göre, sözde "yurtta sulh konseyi" üyesi oldukları tespit edilen darbeci askerlerin tutuklu olduğu Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki cezaevlerinde CHP'ye 2 bin 19, AK Parti'ye 825, Saadet Partisi'ne 17 oy çıktı.

Silivri Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki cezaevlerinde CHP'ye 3 bin 902, AK Parti'ye 2 bin 50 oy verildi.

PARTNER"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!"2030'dan geldim" demişti, yine tarih verdi!
Oy sayımı sürerken Binali Yıldırım Twitter'dan fotoğraf paylaştıOy sayımı sürerken Binali Yıldırım Twitter'dan fotoğraf paylaştı
Seçim kana bulandı: 9 ölü, 101 yaralıSeçim kana bulandı: 9 ölü, 101 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti CHP FETÖ seçim

En Çok Okunan Haberler

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

Denizli ve Erzincan'da şiddetli deprem

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Binali Yıldırım'ın benzeri okulu karıştırdı!

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Sandık başında silahlı kavga! 2 ölü

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Ünlü şarkıcı oyunu kime vereceğini açıkladı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Diyarbakır ve Mardin’de muhtar adayları arasında kavga: 9 yaralı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Ellerini ayaklarını bağlayıp ilişki görüntülerini çektiler

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adalar'da seçim sonucu belli oldu

Adalar'da seçim sonucu belli oldu

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

HDP'nin bir kalesinde daha AK Parti önde!

Gaziantep'te silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Tokat'ta muhtar adayı kavgada bıçaklandı

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Oy sayımında gerginlik! Müşahitler itiraz etti

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtı

Trabzon'da seçim kavgası! Muhtara ateş açtılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.