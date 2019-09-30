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FETÖ ve PKK üyelerini yurt dışına kaçıran organizatörlere operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK üyelerini yasa dışı yollardan Yunanistan'a götürdükleri iddiasıyla yakalanan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de terör örgütleri FETÖ ve PKK üyelerini Yunanistan'a kaçırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik takip ve çalışmaların ardından kent merkezinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Aramalarda ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği, 5 şişme bot, 14 bot küreği, 4 can yeleği ve tekne motoru ele geçirildi.

S.B, Ş.J, G.K, E.Ş. ve D.K. gözaltına alındı.

Zanlılardan S.B, Ş.J. ve G.K. emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Edirne organizatör PKK ve FETÖ şüpheli tutuklu

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