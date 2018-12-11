FETÖ'den hapis cezasıyla aranan tezgahtar yakalandı

Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),(DHA) - İZMİT'te FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener, tezgahtar olarak çalıştığı mağazada yakalandı. Yener, cezaevine gönderildi.

İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan Asuman Yener'in İzmit'te bir mobilya dükkanında tezgahtar olarak çalıştığını belirledi. Polis, Erenler Mahallesi'nde bulunan mobilyacıya giderek, Asuman Yener'i gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Asuman Yener, Gebze Kadın Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

