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FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon: 9 gözaltı

01.04.2021 17:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, örgütün asker mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5’i muvazzaf, 2’si emekli, 1’i KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 de askeri öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.

Zonguldak’ta FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Asker Mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Zonguldak merkezli 8 ilde Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada, örgütün asker mahrem yapılanması içerisinde yer aldığı ve ankesörlü telefonlarla ardışık olarak arandıkları tespit edilen 5’i muvazzaf, 2’si emekli, 1’i KHK ile meslekten ihraç edilmiş 1 de askeri öğrenci olmak üzere 9 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin devam ettiği şüphelilerden 5 muvazzaf askerin aktif olarak görev yaptığı öğrenildi.

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