FETÖ'nün Belçika'daki sorumlusuna dava

İfadelerine göre Şahin, 1997-1998'de, Belçika'da örgütün sohbetlerine katılmaya başladığını ve talimat üzerine örgütle bağlantılı Belçika Türk İşadamları Derneğinin (BETİAD) 2007-2009 arasında başkanlığını yaptığını anlattı.

Savcılığa da iki defa ifade veren Şahin, örgüt üyesi olduğunu kabul ederek, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istedi.

İddianameye göre Şahin, emniyetteki ifadelerinde, örgütün Belçika yapılanmasındaki okul, dernek, etüt merkezleri hakkında ayrıntılı bilgi verdi ve örgüt üyesi 55 kişiyi teşhis etti.

BARIŞ KILIÇ - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Belçika'daki yapılanmasında yer alan ve örgütle bağlantılı Belçika Türk İş Adamları Derneğinin bir dönem başkanlığını yapan Hüseyin Şahin hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması istemiyle dava açıldı.

Derneğin kuruluş talimatının, dönemin FETÖ'nün ülke imamı Mehmet Kılıç tarafından verildiğini aktaran Şahin, 1999-2013 arasında örgüte toplamda yaklaşık 150 bin avro "himmet" verdiğini, bu paraları örgütün ülke imamına bağlı görev yapan muhasebeci konumundaki Abdurrahman Demir'e elden teslim ettiğini, onun da paraları ülke imamına ilettiğini bildirdi.

- Odadaki gül kokusu

Şahin, 2005'te örgütün Belçika imamı Mehmet Kılıç ile Brüksel imamı Ömer Tiryaki'nin, "Büyüğümüzün yanına gidelim, BETİAD'a okusun, dua etsin" dediklerini, ardından grup halinde örgütün ABD'deki malikanesine giderek 5-6 gün kaldıklarını ifade ederek, birkaç sohbette Fetullah Gülen'in, "Peygamber Efendimiz şu anda burada. Amerika kıtasını ziyaret ediyor. Hatta şu an aramızda dolaşıyor." dediğine şahit olduğunu anlattı.

Bu sırada odaya gül kokusunun yayılmaya başladığını aktaran Şahin, "dini duyguların bu şekilde suistimal edildiğini" kaydetti.

Şahin, ülke imamı Kılıç'ın 2006'da bir toplantıda, bireysel olarak bankalardan alınacak krediyle okul alınamayacağını anlattığını ve bu sebeple şirket kurulması gerektiğini söylediğini ifade etti.