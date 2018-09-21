FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

İSTANBUL (AA) - İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davada, bir tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi. İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mümin Kılınç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, eğitim hayatı boyunca bu örgütün bir yerinde eğitim almadığını, Bank Asya’nın da aralarında olduğu her yere iş başvurusunda bulunduğunu ve 2007-2014 yılları arasında bu bankada çalıştığını söyledi. Sanık Kılınç, Bank Asya’nın Maltepe Şubesi’nde çalıştığını, daha sonra pazarlama bölümüne geçtiğini dile getirerek, bir müfettiş arkadaşının, müşterinin şikayet etmesi sonucunda bazı hesapların cemaat tarafından kulladığını söylediğini, kendisinin de gördüklerini bir kağıda yazarak imza attığını aktardı.

İddianamede yer alan üçüncü şahıslara ödeme yapmadığını belirten sanık Kılınç, kendisinden hukuka aykırı hiçbir işlem yapılmasının istenmediğini, Ağustos 2014'te hesabında bin lira bulunduğunu, ekim ayında ise 35 bin lira bakiye bulunduğunu, bu bakiyenin iş akdinin feshi sebebiyle yapılan ödeme olduğunu dile getirdi. Bir diğer tutuksuz sanık Osman Kul da savunmasında, Bank Asya’da çalıştığı için yargılandığını iddia ederek, krizden dolayı 2001 tarihinde işsiz kaldığını, finans kurumlarına başvurduğunu, Asya Finans’ta işe başladığını, küçülme nedeniyle 2014 yılında Bank Asya’daki işinden çıkartıldığını, kendi şubesi kapanmadığı halde işten çıkartıldığını, bu yapıya ait olmadığı için işine son verildiğini öne sürdü. Bankadaki hesap artış iddialarına ilişkin sanık Kul, maaşlarının bu bankaya yattığını, primlerin ve tazminatların bu miktarı oluşturduğunu, destekleme amacının olmadığını, ücret kazandığı için banka tarafından hesabına yatırıldığını, işten çıkartıldıktan sonra bu parayı başka bankaya aktardığını bildirdi.