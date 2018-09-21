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FETÖ'nün finanse edilmesine ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2018 20:56 | Son Güncelleme

"Himmet" adı altında para toplayıp FETÖ'ye mali yardım amacıyla kullandıkları iddiasıyla TMSF yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davada, bir tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - İş insanlarından edindikleri çek ve senetleri, Bank Asya'daki hesaplarda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) mali yardım amacıyla kullandıkları ve "himmet" adı altında para topladıkları iddiasıyla Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yetkililerinin kayyum atandığı Dumankaya İnşaat'ın eski sahiplerinin de aralarında bulunduğu 63 sanığın yargılandığı davada, bir tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumları karşısında bulunan salonda yapılan duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Mümin Kılınç, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini, eğitim hayatı boyunca bu örgütün bir yerinde eğitim almadığını, Bank Asya’nın da aralarında olduğu her yere iş başvurusunda bulunduğunu ve 2007-2014 yılları arasında bu bankada çalıştığını söyledi.

Sanık Kılınç, Bank Asya’nın Maltepe Şubesi’nde çalıştığını, daha sonra pazarlama bölümüne geçtiğini dile getirerek, bir müfettiş arkadaşının, müşterinin şikayet etmesi sonucunda bazı hesapların cemaat tarafından kulladığını söylediğini, kendisinin de gördüklerini bir kağıda yazarak imza attığını aktardı.

İddianamede yer alan üçüncü şahıslara ödeme yapmadığını belirten sanık Kılınç, kendisinden hukuka aykırı hiçbir işlem yapılmasının istenmediğini, Ağustos 2014'te hesabında bin lira bulunduğunu, ekim ayında ise 35 bin lira bakiye bulunduğunu, bu bakiyenin iş akdinin feshi sebebiyle yapılan ödeme olduğunu dile getirdi.

Bir diğer tutuksuz sanık Osman Kul da savunmasında, Bank Asya’da çalıştığı için yargılandığını iddia ederek, krizden dolayı 2001 tarihinde işsiz kaldığını, finans kurumlarına başvurduğunu, Asya Finans’ta işe başladığını, küçülme nedeniyle 2014 yılında Bank Asya’daki işinden çıkartıldığını, kendi şubesi kapanmadığı halde işten çıkartıldığını, bu yapıya ait olmadığı için işine son verildiğini öne sürdü.

Bankadaki hesap artış iddialarına ilişkin sanık Kul, maaşlarının bu bankaya yattığını, primlerin ve tazminatların bu miktarı oluşturduğunu, destekleme amacının olmadığını, ücret kazandığı için banka tarafından hesabına yatırıldığını, işten çıkartıldıktan sonra bu parayı başka bankaya aktardığını bildirdi.

Mahkeme başkanının, ‘’Bankada çalışan personeller para yatıran kişilerin cemaatçi olduğunu söylüyor. Sizin bu tarz bir tespitiniz var mı?’’ diye sanığa sordu.

Sanık da, ‘’Maltepe şubesinde bizi de ziyaret etmiştir, sohbetlere çağırmışlardır. 'Ben kesinlikle gelmem' diyemezsiniz, onları karşınıza alamazsınız. Bahanelerle geçiştirdik, bankanın reklamını yaparsın dediler. 3-4 defa gittim. Benden de burs istedikleri oldu. 1-2 defa ister istemez verdiğimiz oldu. Bizim önceliğimiz bankacılıktı.’’ dedi.

Taleplerle ilgili görüşünü açıklayan Cumhuriyet savcısı, 13 sanığın tutukluluk hallerinin devamını, 5 sanık hakkında çıkartılan yakalama kararının devamını, 12 sanığın savunmalarının alınmamış olmaması, nerede olduklarının bilinmemesi nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasını ve bir sanığın da tutuklanmasını talep etti.

Söz verilen sanıklar, tahliyelerini istedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tüm tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, tutuksuz sanık Necip Meral’in tutuklanmasına, 12 tutuksuz sanık hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi.

Duruşma, 24 Aralık 2018’de Bakırköy Adalet Sarayı’nda görülmek üzere ertelendi.

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