FETÖ’nün sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı

Trabzon’un Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesinde bir eve yapılan baskında FETÖ/PDY’nin sözde Vakfıkebir ilçe imamı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Trabzon Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 12 yıl kesinleşmiş hapsi bulunan Byloock kullanıcısı R.K.’yi Akçaabat ilçesi Yıldızlı mahallesindeki bir eve düzenlediği baskında ele geçirdi. Şahsın FETÖ/PDY’nin sözde Vakfıkebir ilçe imamı olduğu belirtilirken, sorgusunun ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

