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Fiat, yeni SUV otomobilini duyurdu! Adını siz seçeceksiniz

05.05.2021 15:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fiat yeni B SUV modelini görücüye çıkardı. Brezilya merkezli tanıtılan ve şimdilik Progetto Fiat 363 olarak adlandırılan yeni modelin ismi ise henüz kararlaştırılmış değil. Çünkü Fiat, otomobilin nihai adına kullanıcıların karar vermesini istiyor.

Fiat, yeni SUV otomobilini duyurdu! Adını siz seçeceksiniz

Fiat Türkiye'de faaliyetlerinde devam ederken aynı zamanda dış pazarda da etkisini gösteriyor. İtalyan otomobil üreticisi, Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstermekte. Fiat şimdi ise Progetto Fiat 363 olarak adlandırılan Brezilya merkezli bir B SUV model ile karşımıza çıktı. İşin ilginci, otomobilin nihai bir adı yok, fakat bunun bir nedeni var.

Fiat SUV

ÜÇ FARKLI İSİMDEN BİRİ SEÇİLECEK

Fiat, yeni B SUV modeli için bir sayfa hazırlamış durumda. Bu sayfada ziyaretçileri üç farklı seçenek karşılıyor. Bunlar; Pulse, Domo ve Tuo. En yüksek oyu alan seçenek ise yeni otomobilin resmi adı olacak ve sürücüler otomobili artık bu isimle anacak. Sayfada yakında resmi adın açıklanacağı ifade ediliyor.

Fiat isim seçimi

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Pulse, Domo veya Tuo adından birini alacak otomobilin Latin Amerika pazarına özgü kalması bekleniyor. Yani Türkiye'de satışa sunulmayacak.

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Brezilya

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