Fiat, yeni SUV otomobilini duyurdu! Adını siz seçeceksiniz

Fiat Türkiye'de faaliyetlerinde devam ederken aynı zamanda dış pazarda da etkisini gösteriyor. İtalyan otomobil üreticisi, Latin Amerika ülkelerinde de faaliyet göstermekte. Fiat şimdi ise Progetto Fiat 363 olarak adlandırılan Brezilya merkezli bir B SUV model ile karşımıza çıktı. İşin ilginci, otomobilin nihai bir adı yok, fakat bunun bir nedeni var.

ÜÇ FARKLI İSİMDEN BİRİ SEÇİLECEK

Fiat, yeni B SUV modeli için bir sayfa hazırlamış durumda. Bu sayfada ziyaretçileri üç farklı seçenek karşılıyor. Bunlar; Pulse, Domo ve Tuo. En yüksek oyu alan seçenek ise yeni otomobilin resmi adı olacak ve sürücüler otomobili artık bu isimle anacak. Sayfada yakında resmi adın açıklanacağı ifade ediliyor.

Pulse, Domo veya Tuo adından birini alacak otomobilin Latin Amerika pazarına özgü kalması bekleniyor. Yani Türkiye'de satışa sunulmayacak.

