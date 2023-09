Fidye için kaçırdı, eline yüzüne bulaştırdı! Maskeli saldırgan ailenin tanıdığı çıktı: 2,5 yaşındaki çocuğun korku dolu anları kamerada

Eski işyeri komşusunun 2,5 yaşındaki çocuğunu kaçıran C. K., iki kişiyle birlikte gözaltına alındı. Şüphelilerin C. K.'yi kaçırdıktan sonra Kağıthane'deki eve götürdüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. C. K. çocuğu fidye almak için kaçırdığını, ancak çocuğun babasının telefonunu bulamayınca fidye isteyemediğini söyledi.

MASKE TAKIP SOKAK ORTASINDA SALDIRDI

Ataköy’de geçtiğimiz Salı akşamı saat 19.30 sıralarında meydana gelen olayda gün boyu anne ve babasının işlettiği restoranda kalan 2,5 yaşındaki S.Ç., bakıcısı tarafından eve götürülürken maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Saldırgan Türkmenistan uyruklu bakıcı R.J.’yi darbettikten sonra çocuğu kucağına alarak hızla uzaklaştı. Görgü tanıklarına göre saldırgan biraz ilerde kendisini bekleyen motosikletli bir kişinin yardımıyla çocuğu da motosiklete bindirerek hızla olay yerinden uzaklaştı.

POLİS ALARMA GEÇTİ

Bakıcı R.J.’nin olayı önce aileye ardından polise haber vermesiyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü alarma geçti. Gasp Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada çocuğu, ailenin Ataköy’de bulunan restoranının eski işyeri komşusu olan C. K. tarafından kaçırıldığı belirlendi. Polis ekipleri tarafından kısa sürede gözaltına alınan C. K. kısa süre içinde çocuğu amcasının oğluyla birlikte kaçırdığını itiraf etti.

KAÇIRILAN ÇOCUK 7 SAAT SONRA KURTARILDI

Polis, Kağıthane’de bir eve götürüldüğünü tespit ettiği çocuğu kurtarmak için harekete geçti. Çocuğun tutulduğu eve sabaha karşı baskın yapıldı. Baskında kaçırılan 2,5 yaşındaki S.Ç.’nin yatakta uyurken bulundu. Evde bulunan Osman K. ile Mustafa B. gözaltına alındı.

AİLESİNE KAVUŞTUĞU ANLARI POLİS KAMERASI KAYDETTİ

Kaçırılmasından yaklaşık 7 saat sonra kurtarılan minik kız çocuğu, yapılan sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Ailenin, çocuğuna kavuştuğu anlardaki sevincini polis kameraları kaydetti.

ŞÜPHELİLERİ GÜVENLİK KAMERALARI GÖRÜNTÜLEDİ

Polis soruşturması sonucunda şüphelilerin minik kızı kaçırdıktan sonra bir motosiklete bindirerek Kağıthane’de bir adrese getirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin bu sırada birkaç noktada güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı.

FİDYE İSTEMEK İÇİN BABANIN TELEFONUNU BULAMAMIŞ

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan şüphelilerin daha önceden hiçbir suç kayıtlarının bulunmadığı öğrenildi. Olayı organize ettiği iddia edilen C. K.’nın poliste verdiği ifadesinde işlerinin çok kötü gittiğini, aileden fidye almak amacıyla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Ancak çocuğu kaçırdıktan sonra babasının telefonunu bulamadığı için fidye istemediği ortaya çıkan şüphelinin yaptığından çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

(DHA)