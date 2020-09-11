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FIFA 21'in oyuncu reytingleri açıklandı, Messi mi Ronaldo mu? tartışması alevlendi!

OYUN HABERLERİ  | 11.09.2020 10:04 | Son Güncelleme

EA Sports'un son futbol simülasyon oyunu FIFA 21'deki oyuncuların reytingleri belli oldu. FIFA 21'de reytingi en yüksek 100 futbolcuyu açıklayan Electronic Arts, listenin tepesine ise sürpriz bir ismi konumlandırdı. Reytinglerin açıklanması ile birlikte Messi mi Ronaldo mu tartışması da yeniden gündeme geldi.

FIFA 21'in oyuncu reytingleri açıklandı, Messi mi Ronaldo mu? tartışması alevlendi!

FIFA 21, selefi FIFA 20'ye nazaran küçük ama etkili farklarla geliyor. EA Sports, oyunun birçok özelliğini açıklasa da önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak oyun hakkında oyuncuların merak ettiği bazı noktalar da mevcut. Bu noktalardan biri oyuncuların güncel reytingleri. Neyse ki FIFA 21 ile tanışmamıza az bir süre kala Electronic Arts tarafından FIFA 21'de en iyi reytinge sahip 100 oyuncu açıklandı.

FIFA 21 REYTİNGLERİ BELLİ OLDU

Electronic Arts, FIFA 21'de en yüksek reytinge sahip 100 futbolcuyu belirledi ve isimleri bir liste haline getirdi. Listenin ilk 10 sırasında ise tanıdık isimler yer aldı. FIFA 21'de en iyi reytinge sahip ilk 10 futbolcu şöyle sıralandı:

İŞTE FIFA 21'DE EN İYİ REYTİNGE SAHİP 10 FUTBOLCU

  • Lionel Messi (Barcelona - 93 reyting puanı)
  • Cristiano Ronaldo (Juventus - 92 reyting puanı)
  • Kevin de Bruyne (Manchester City - 91 reyting puanı)
  • Neymar Jr. (PSG - 91 reyting puanı)
  • Jan Oblak (Atletico Madrid - 91 reyting puanı)
  • Virgil Van Dijk (Liverpool - 90 reyting puanı)
  • Kylian Mbappe (PSG - 90 reyting puanı)
  • Mohamed Salah (Liverpool - 90 reyting puanı)
  • Sadio Mane (Liverpool - 90 reyting puanı)

    FIFA 21'DE MESSİ RONALDO'YU GEÇTİ

    FIFA 21 reyting sıralaması için oluşturulan listeye baktığımızda bizi şaşırtıcı isimler ve bir o kadar da şaşırtıcı sıralamalar karşılıyor. Örneğin; FIFA 21'in kapak yüzü olan Kylian Mbappe, listede 8. sırada bulunuyor. Messi mi Ronaldo mu çekişmesinde ise tartışmalı bir sonuç gözümüze çarpıyor. Zira, Barcelona ile şu sıralar zorlu bir dönem geçiren Lionel Messi, listede ilk sırada yer alıyorken, kimilerine göre dünyanın en iyi futbolcusu sayılan Cristiano Ronaldo kendisine ikinci sırada yer buluyor. Bu duruma Ronaldo fanları biraz üzülebilir.

FIFA 21 Messi mi Ronaldo mu

Electronic Arts'ın hazırladığı FIFA 21 reyting listesinin tamamına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Şimdiden vurduğunuz gol, yediğiniz ofsayt olsun.

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