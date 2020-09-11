FIFA 21'in oyuncu reytingleri açıklandı, Messi mi Ronaldo mu? tartışması alevlendi!

FIFA 21, selefi FIFA 20'ye nazaran küçük ama etkili farklarla geliyor. EA Sports, oyunun birçok özelliğini açıklasa da önümüzdeki günlerde piyasaya çıkacak oyun hakkında oyuncuların merak ettiği bazı noktalar da mevcut. Bu noktalardan biri oyuncuların güncel reytingleri. Neyse ki FIFA 21 ile tanışmamıza az bir süre kala Electronic Arts tarafından FIFA 21'de en iyi reytinge sahip 100 oyuncu açıklandı.

FIFA 21 REYTİNGLERİ BELLİ OLDU

Electronic Arts, FIFA 21'de en yüksek reytinge sahip 100 futbolcuyu belirledi ve isimleri bir liste haline getirdi. Listenin ilk 10 sırasında ise tanıdık isimler yer aldı. FIFA 21'de en iyi reytinge sahip ilk 10 futbolcu şöyle sıralandı:

İŞTE FIFA 21'DE EN İYİ REYTİNGE SAHİP 10 FUTBOLCU