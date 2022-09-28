FIFA 23'teki 'hata', sosyal medyada tepkilere neden oldu: "Gol atmayı kolaylaştırıyor"

FIFA serisinin en son oyunu FIFA 23, Ultimate Edition'ı satın alanlar için 26 Eylül'den itibaren oynanabilir hale geldi. FIFA hayranları ise FIFA 23'ün piyasaya sürülmesinden sadece bir gün sonra oyunda hata olmasından şikayet etmeye başladı. Oyuncular tepkilerini sosyal medya üzerinden gösterdi. Peki tam olan şikayetlerin sebebi neydi?

"OYUN BOZULDU"

İngiliz Daiy Star gazetesinin haberine göre, oyuncular tarafından hata olarak anılsa da kolayca gol atmayı sağlayan bir taktik keşfedildi. Twitter kullanıcısı @BeneCR7x, sosyal medyada defalarca kullanılan yeni taktiği ifşa etti ve "Hahahaha oyun bozuldu" yazdı.

first game of FIFA 23 pic.twitter.com/5Rgj96ckKX — Bene Bauer (@BeneCR7x) September 26, 2022

Bu durum, pek çok FIFA hayranının sosyal medyada tepki göstermesine neden oldu.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Bir güncelleme yoluyla bu "hata"nın düzeltileceği düşünülüyor. Ancak o zamana kadar FIFA 23 oyuncuları Ultimate Team ve Pro Clubs gibi çevrimiçi oyun modlarında bu taktik ile uğraşmak zorunda kalacak gibi görünüyorlar.

FIFA 23'ün PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve Google Stadia için dünya çapında 30 Eylül 2022'de piyasaya sürülmesi planlanıyor.

