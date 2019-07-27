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Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.07.2019 06:10 | Son Güncelleme

Filipinler'in kuzeyinde meydana gelen iki depremde en az 8 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi yaralandı.

Filipinler'de iki deprem: 8 ölü, çok sayıda yaralı

Filipinler Volkan ve Deprem Bilimi Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, ülkenin kuzeyindeki Batanes eyaletinde yerel saatle 04.16'da 5,4 ve 07.00'da 5,9 büyüklüğünde iki sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin ardından can kayıplarına dair bilgi verilmedi fakat uluslararası basında yer alan haberlerde en az 8 kişinin yaşamını yitirdiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi.

Eyalet genelinde çok sayıda binanın depremden hasar gördüğü kaydedildi.

Sarsıntıların ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

(AA)

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