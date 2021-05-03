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Filipinler Dışişleri Bakanı'ndan 'küfürlü' ifade: S... git!

03.05.2021 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin, son dönemde sorun yaşadığı Çin'e attığı tweet ile küfür etti. Locsin tweet'inde 'S... git' ifadesine yer verdi.

Filipinler Dışişleri Bakanı'ndan 'küfürlü' ifade: S... git!

Dünya, Filipinler Dışişleri Bakanı Teodoro Locsin'in Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı konuşuyor.

Çin ile Filipinler arasındaki Mart ayından beri süren gerilim yeni bir boyut kazandı. Locsin'in küfürlü tweet'i iki ülke arasındaki gerilimi tepe noktasına taşıdı.

Locsin, ülkesinin karasularını ihlal etmekle suçladığı Çin'e ait gemilere tepki gösterdiği tweet'inde şu ifadelere yer verdi;

'Çin, dostum. Bunu kibarca nasıl ifade edebilirim? Dur bir düşüneyim… Tamam… S... git.'

Bakanın diplomatik nezaketten uzak bu paylaşımı kısa sürede yüzlerce retweet aldı.

'NAZİK DİPLOMASİ DİLİ BİR İŞE YARAMADI'

Söz konusu paylaşıma pek çok tepki de geldi. Bakan gelen tepkiler üzerine bugüne dek nazik diplomasi dilinin bir işe yaramadığını belirten bir paylaşım daha yaptı.

KRİZ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Filipinler, geçtiğimiz aylarda Güney Çin Denizi'ndeki tartışmalı bir resifin yakınında Çin'e ait 200'ün üzerinde teknenin demirlediğini bildirmişti.

Çin'in bu adımına sert peki gösteren Filipinler söz konusu gemilerin acilen geri çekilmesini talep etmişti.

Çin'in bu teklifi geri çevirmesi üzerine Filipinler bölgeye çok sayıda devriye gücü göndermişti.

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Çin Filipinler

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