Filipinler Emniyet Genel Müdürü istifa etti

MANİLA (AA) - Filipinler Emniyet Genel Müdürü Oscar Albayalde, 2013'te ele geçirdikleri uyuşturucunun bir kısmını sattıkları ileri sürülen polislere dava açılmasına engel olduğu iddialarının ardından istifa etti.

Albayalde, senato sorgusunda, 2013'te Pampanga Emniyet Müdürü olduğu sırada, ele geçirdikleri yüksek miktardaki uyuşturucuyu sattıkları iddia edilen polisler hakkında dava açılmasına müdahale etmekle suçlanması nedeniyle istifasını sundu.

Emniyet Müdürlüğündeki bayrak töreninde açıklama yapan Albayalde, istifasının İçişleri Bakanı Eduardo Ano tarafından hafta sonu kabul edildiğini belirtti. Söz konusu yolsuzluk iddialarında herhangi bir suçu olmadığını vurgulayan Albayalde, törendeki polislere "Bu zorluklar moralinizi bozmasın ya da sizi yolunuzdan alıkoymasın." dedi.

İddiaların odağındaki polislerin savcıların soruşturması sonucunda suçlamalardan aklandığını vurgulayan Albayalde, 8 Kasım'da emekli olacaktı.

Pampanga'da 2013'te 13 polis, yaptıkları bir baskında yüksek miktarda uyuşturucu madde ele geçirmişti. Söz konusu polisler hakkında, ortaya çıkardıkları uyuşturucunun aslında ele geçirdiklerinden daha az olduğu, geri kalanını gizleyip sattıklarına dair iddialar ortaya çıkmıştı.