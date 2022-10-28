Filipinler'i fırtına vurdu! Çok sayıda kişi hayatını kaybetti

Filipinler'de Nalgae Fırtınası'nın neden olduğu afetlerde 42 kişi yaşamını yitirdi.

Straits Times gazetesinin haberine göre, Filipinler'i bu yıl vuran 16. tropikal fırtına olan Nalgae, ülkenin bazı bölgelerinde şiddetli yağış, sel ve heyelanlara yol açtı.

Filipinli yetkililerden Naguib Sinarimbo, yaptığı açıklamada, Bangsamoro Özerk Bölgesi'nin (BARMM) Maguindanao kentinde gece boyunca şiddetli yağışların etkili olduğunu belirtti.

Sinarimbo, Maguindanao'ya bağlı bölgelerden Datu Blah Sinsuat'ta 10 ve Datu Odin Sinsuat'ta 3 kişinin sel ile heyelanlarda hayatını kaybettiğini, kayıpları bulmak ve heyelanda yıkılan evlerde arama kurtarma çalışmalarını yürütmek üzere ekiplerin çalıştığını belirtti.

42 KİŞİ ÖLDÜ

Yetkililer, ilerleyen saatlerde arama kurtarma ekiplerinin Datu Odin Sinsuat'ta 24 cesede daha ulaştığını, Upi kentinde de 5 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. 42 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan afetlerde, onlarca kişinin halen kayıp olduğu bilgisi paylaşıldı.

Yerel yetkililer, alçak kesimlerdeki köylerde yaşayan ve sellerden korunabilmek için evlerin çatısına tırmananların asker, polis ve çevredekiler tarafından kurtarıldığını ifade etti.

Her yıl ortalama 20 fırtına ve tayfunun yaşandığı Filipinler'de 2013'teki Haiyan Tayfunu'nda 6 binden fazla kişi ölmüştü. (AA)

