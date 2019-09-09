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Filipinler'de Afrika domuz vebası alarmı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 11:28 | Son Güncelleme

Başkent Manila yakınlarındaki bazı domuz çiftliklerinde 7 bin 400'den fazla domuz itlaf edildi

Filipinler'de bazı çiftliklerde Afrika domuz vebası vakalarına rastlanması üzerine alarma geçildi.

Filipinler Tarım Bakanı William Dar, Afrika domuz vebasının, başkent Manila yakınlarındaki en az 7 köyde domuz sürülerinin ölümüne yol açtığını, Rizal ve Balucan köyleri civarında Afrika domuz vebası salgınından etkilendiğinden şüphe edilen 7 bin 400'den fazla domuzun itlaf edildiğini açıkladı.

Dar, laboratuvara gönderilen kan örneklerinin pozitif olduğunu ve bölgede daha fazla testin yapılması gerektiğini belirterek salgının yayılmasını engellemek için alanında uzman kişilerden oluşan bir ekibin kurulacağını bildirdi.

Halkın paniğe kapılmaması için gazetecilerin yardımını isteyen Dar, bakanlığın diğer bölgelerde de Afrika domuz vebası vakalarına rastlandığını onayladığını söyledi ancak bu bölgelerin isimlerini açıklamadı.

Dar, daha büyük çapta bir salgının önüne geçmek için yasa dışı ithal edilen etlerin tespiti için limanlar ve havalanları dahil kontrollerinin sıklaştırılacağını açıkladı.

Ülkede domuz eti fiyatları ve stoklarının aynı kalacağını vurgulayan Dar, "Domuz endüstrisi ülkedeki en kritik endüstrilerden bir tanesi. Büyük ölçüde etkilenmesini önleyelim. Hükümet tarafından yapılması gereken her şey özel sektörün desteğiyle yapılıyor." diye konuştu.

Afrika domuz vebasının, insanlar için zararsız ancak domuzlar için tedavisi olmayan ölümcül bir bulaşıcı hastalık olduğu ifade ediliyor.

Filipinler, Çin ve Vietnam'dan sonra hastalıktan etkilenen son ülke oldu.

Vietnam'da şubat ve haziran ayları arasında Afrika domuz gribi virüsünden etkilendiği düşünülen 1,7 milyon domuz itlaf edilmişti.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) mart ayında yaptığı açıklamada, Vietnam'ın domuz gribi salgınını "ulusal acil durum" olarak ilan etmesi gerektiğini bildirmişti.

Dünya domuz nüfusunun yarısına sahip Çin'de ise geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Afrika domuz vebası Filipinler

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