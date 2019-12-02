Filipinler'de Kammuri Tayfunu uyarısı

MANILA (AA) - Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de ülkenin kuzeydoğu sahillerini vurması beklenen Kammuri Tayfunu için acil durum ilan edildi.

Bugün gece saatlerinde etkili olması beklenen kategori üç tayfun nedeniyle başkent Manila'nın bulunduğu, ülkenin en yoğun nüfuslu Luzon Adası olmak üzere, kıyı bölgelerinde yaşayan binlerce kişi için tahliye emri verildi.

Başkent Manila'da Ninoy Aquino Uluslararası Havalimanı'nın pazartesi 23.00 ila salı 11.00 saatlerinde kapatılacağı belirtildi.

Öte yandan Filipinler'de düzenlenen Güney Asya Oyunları kapsamındaki bazı spor müsabakaları güvenlik nedeniyle ertelendi.

Filipinler Meteoroloji, Jeofizik ve Astronomi Hizmetleri İdaresi, saatteki hızı 150 kilometre ila 185 kilometre rüzgarlar taşıyan tayfunun Luzon Adası ve onun güneydoğu uzanımındaki Albay vilayeti ile Samar ve Leyte adalarında yoğun yağışa yol açacağı uyarısında bulundu.

