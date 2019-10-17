HABER

Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 08:34 | Son Güncelleme

Filipinler'deki depremde ölü sayısı 5'e çıktı

Filipinler'in Mindanao Adası'nda dün meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Filipinler Volkan ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamada, depremin etkili olduğu bölgelerdeki arama kurtarma çalışmaları neticesinde şimdiye kadar 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi.

Yetkililer yaralı sayısının ise en az 60 olduğunu kaydetti.

Depremin etkilediği kentlerdeki okullarda hasar tespiti yapılması için bugün eğitime ara verildi.

Merkez üssü Davao'nun 46 kilometre güneybatısı olan depremin, yerin 14 kilometre derinliğinde kaydedildiği açıklanmıştı.

PARTNER Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti Sen Anlat Karadeniz'in güzel oyuncusunun estetiksiz hali şoke etti
Bakanlık duyurdu! Sayı 673'e yükseldiBakanlık duyurdu! Sayı 673'e yükseldi
Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşımAhmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
deprem Filipinler ölü

En Çok Okunan Haberler

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

Anadolu Otoyolu'nda korku dolu anlar! Bir anda alev aldı!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Dizel skandalı patladı! Fiyatı rekor kırdı

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Yaklaşık 294 milyon TL’lik yatırım olan Derevenk Viyadüğü açılışa hazır

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

Suriye toplantısında büyük gerginlik! Trump çok sinirlendi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

ABD Temsilciler Meclisinden Trump'a Suriye tepkisi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Barış Pınarı Harekatı'nda son dakika gelişmeleri! (Öldürülen terörist sayısı)

Bakanlık duyurdu! Sayı 673'e yükseldi

Ahmet Hakan'dan, Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yazdığı mektupla ilgili dikkat çeken paylaşım

Ahmet Hakan'dan dikkat çeken paylaşım

Şırnak'ta 55 okulda eğitime 2 gün ara verildi

55 okulda eğitime 2 gün ara verildi

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu Ankara Kalesi'nden düşerek öldü!

MHP'li Semih Yalçın'ın oğlu hayatını kaybetti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!

Bursa’daki uyuşturucu operasyonunda 21 tutuklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.