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Şiddetli depremde ölü sayısı 9'a yükseldi!

DÜNYA HABERLERİ  | 18.12.2019 17:03 | Son Güncelleme

Filipinler'in Mindanao Adası'nda pazar günü meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki şiddetli depremde korkulan oldu ve yaşamını yitirenlerin sayısı 9'a yükseldi.

Şiddetli depremde ölü sayısı 9'a yükseldi!

CNN Philippines'in haberine göre, Ulusal Afet Risk Azaltma ve Yönetim Kurulundan (NDRRMC) yapılan açıklamada, pazar günü Davao del Sur bölgesinde gerçekleşen depremde ölü sayısının 9'a, yaralı sayısının 111'e çıktığı, 1 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, depremde, Davao ve Soccsksargen bölgelerinde, çoğu tamamen olmak üzere 41 kamu binasının hasar gördüğü bilgisi paylaşıldı.

Depremin ardından dün itibarıyla toplam 700 artçı sarsıntı kaydedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bunlardan nispeten şiddetli olan 55'inin hissedildiği bildirildi.

Yetkililer, depremde Padada kasabasında yıkılan ve enkazından 3 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı 3 katlı bir market binasının enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sona erdiğini bildirdi.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Davao del Sur bölgesine bağlı Magsaysay kasabasının 6 kilometre güneydoğusu olan 6,8 büyüklüğündeki depremin, yerin 22,4 kilometre altında kaydedildiği belirtilmişti.

Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü ise depremin büyüklüğünün 6,9 olduğunu açıklamıştı.

Davao del Sur bölgesinde bazı şehir ve kasabalarda deprem nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını belirten yetkililer, bölgedeki okul binalarında hasar tespiti yapılması için pazartesi eğitime ara verildiğini duyurmuştu.

Filipinler'in Mindanao Adası'nda 29 ve 31 Ekim'de meydana gelen 6,6 ve 6,5 büyüklüğündeki depremlerde Davao del Sur, Cotabato ve Sultan Kudarat bölgelerinde 23 kişi hayatını kaybetmiş, 417 kişi yaralanmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
deprem Filipinler

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