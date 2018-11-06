Filipinler'den Güney Çin Denizi açıklaması

Filipinler Başkanlık Sözcüsü Salvador Panelo, Çin'in Güney Çin Denizi bölgesinde meteoroloji tesisleri kurduğu iddialarının doğrulanması durumunda gerekli adımları atacaklarını söyledi.
Panelo, konuyla ilgili olarak Filipinler'in Pekin Büyükelçiliği ve Pekin hükümetiyle irtibat halinde olduklarını ifade etti.
Güney Çin Denizi bölgesinde kurulduğu iddia edilen deniz gözetim merkezi, meteoroloji gözetim istasyonu ve hava kalitesi gözetim istasyonu gibi tesislerin varlığını doğrulamak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Panelo, "Hükümet, Çin'in kurduğu iddia edilen tesislerin varlığı doğrulanması durumunda gerekli adımları atacak." dedi.
Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı bölge Nanşa Adaları'nda, bölgedeki ülkelere çeşitli kamusal ürün ve hizmetler sağlamak amacıyla tesisler inşa edildiğini söylemişti.
Lu Kang, söz konusu projelerin Nansha bölgesinde okyanus hidrolojisi, meteoroloji, hava kalitesi gözlemi, denizde erken uyarı, tsunami uyarısı, hava durumu tahmini ile afet önleme ve azaltma hizmetleri sağlamayı hedeflediğini ifade etmişti.
- Güney Çin Denizi
Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı bölgenin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunuyor. Yeraltı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da aralarında bulunduğu komşu ülkeler Çin ile egemenlik tartışması yaşıyor.
Pekin yönetiminin, Güney Çin Denizi’ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.
Uluslararası kamuoyunda Paracel ve Spratly olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından Hoang sa ve Truong Sa, Çin tarafından ise Şişa ve Nanşa Çündao olarak adlandırılıyor.
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