HABER

Filistin Bahreyn'deki çalıştaya katılmıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:58 | Son Güncelleme

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat: "Manama Ekonomi Çalıştayı, Filistin halkına hizmet etmiyor. Filistin için tam anlamıyla tüm ekonomik imkanların sağlanması mümkün değildir. Bu imkanlar ancak İsrail işgalinin sonlandırılması ve uluslararası sözleşmeler ile BM kararlarına bağlılıkla sağlanabilir"

KUDÜS (AA) - Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ), Bahreyn'in başkenti Manama'da gelecek ay düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayın Filistin halkının menfaatlerine hizmet etmediğini belirterek, Filistin'in çalıştaya katılmayacağını açıkladı.

FKÖ Genel Sekreteri Saib Ureykat, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'in, ABD iş birliğiyle 25-26 Haziran'da Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Refah İçin Barış" başlıklı ekonomi çalıştayına kesinlikle katılmayacağını ifade etti.

Ureykat, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas başta olmak üzere FKÖ ve Filistin hükümeti ile diğer kurumların söz konusu çalıştaya katılmayacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Manama Ekonomi Çalıştayı Filistin halkına hizmet etmiyor. Filistin için tam anlamıyla tüm ekonomik imkanların sağlanması mümkün değildir. Bu imkanlar ancak İsrail işgalinin sonlandırılması ve uluslararası sözleşmeler ile BM kararlarına bağlılıkla sağlanabilir."

Ureykat ayrıca, "Filistin davasına ve menfaatine hizmet etmek isteyenlere" çalıştaya katılmamaları çağrısı yaparak, "Filistin yönetimi olarak bizim adımıza çalıştaydaki müzakerelere katılmak üzere de kimseyi görevlendirmedik." ifadelerini kullandı.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed Al Halife, dün yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" planına hazırlık olduğu gerekçesiyle Filistinlilerin tepkisine neden olan "Refah İçin Barış" adlı ekonomik çalıştayın tek amacının Filistin halkını güçlendirmek olduğunu savunmuştu.

- Filistin Başbakanı Iştiyye’den ekonomi çalıştayına tepki

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, Ramallah'taki haftalık Bakanlar Kurulu toplantısında yaptığı açıklamada, ABD ve Bayreyn'in düzenlemeyi planladığı ekonomik çalıştaya ilişkin kendilerine danışılmadığını belirtmişti.

Filistin'deki çatışmanın ancak siyasi olarak çözülebileceğini kaydeden Iştiyye, çalıştayın "ekonomi" konulu olmasına ilişkin, "Ekonomi meselesi, siyasi çözümün bir sonucudur. Filistinliler, işgal altında yaşam şartlarını düzeltme yollarını aramıyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas da Arap ülkelerine söz konusu çalıştaya katılmamaları çağrısında bulunmuştu. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "Arap ülkelerinden Bahreyn'deki çalıştaya katılmamalarını ve ABD planının başarısız kılınması için tüm imkanlarıyla Filistin halkının yanında yer almalarını istiyoruz." denilmişti.

- "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon

Manama'da düzenlenecek ortak çalıştayın, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda yakında açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Beyaz Saray basın ofisinden yapılan açıklamada, Bahreyn'in ABD ile iş birliği içinde 25-26 Haziran'da başkent Manama'da "Refah için Barış" adlı ekonomik çalıştaya ev sahipliği yapacağı belirtilmişti.

Çalıştayın hükümet, sivil toplum ve iş dünyasındaki liderlerin fikir alışverişinde bulunması, stratejileri tartışması ve potansiyel ekonomik yatırımlara destek vermesi için çok önemli olduğuna işaret edilen açıklamada, "Refah için barış, Filistin halkı ve bölge için müreffeh bir gelecek için daha istekli ve başarılabilir çalışmalara fırsat tanıyacaktır." ifadeleri kullanılmıştı.

Arapların inanılmaz tutkusu!Arapların inanılmaz tutkusu!
Soylu: İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine hakimiyetlerini koymak istiyorlarSoylu: İstanbul'un gücü üzerinden Türkiye'nin geleceğine hakimiyetlerini koymak istiyorlar
Fatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştuFatih Erbakan, Malatya’da partililerle iftarda buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn Filistin Kudüs

En Çok Okunan Haberler

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Selim Kotil, İstanbul seçimlerinden adaylığını çekti

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Ordu'da radyasyon oranlarının yükseldiği iddiasına açıklama

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Son hali herkesi şoke etti! Bu nasıl değişim?

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

Bakan'dan uyarı! 2 bin TL cezası var

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK kesin sonuçları ilan etti

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

YSK, İstanbul için gerekçeli kararı açıkladı!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Toplantı halinde basıldılar: Çok sayıda gözaltı var!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Denizde parlayan cisim bulunmuştu! Bu kez de...

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

9 yaşındaki Baran'ın ölümü ile ilgili flaş gelişme!

Marmaris'te faciadan dönüldü! Önce kendilerini sonra da polis ve zabıta ekiplerini yakmaya kalktılar

Önce kendilerini sonra da gelen ekiplerini yakmaya kalktılar

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Sarar ailesine dehşeti yaşatmışlardı! Karar belli oldu

Jandarma aracı, şarampole devrildi: 4 asker yaralı

Jandarma aracı kaza yaptı: 4 asker yaralı!

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Meteoroloji'den kritik uyarı! Yarın akşama kadar sürecek

Kadıköy'de bir hastanede yangın çıktı

Kadıköy'de hastanede korkutan yangın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.