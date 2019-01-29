Filistin Başbakanı istifasını sundu

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah’ın istifa mektubunu Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sunduğu belirtildi.
Filistin hükümetinin haftalık olağan toplantısında Rami el-Hamdallah’ın yeni hükümetin kurulması için istifasını Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a sunduğu bildirildi. Filistin hükümetinden yapılan açıklamaya göre, Fetih Hareketi Merkez Komitesi’nin (FKÖ) yeni hükümetin kurulması yönünde tavsiye kararı almasının ardından Filistin Başbakanı Rami El Hamdallah Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’a istifasını sundu. Açıklamada, El Hamdallah’ın, yeni hükümet oluşturulana dek mevcut görevine devam edeceği ve müzakerelerin başarılı olmasını umduğu kaydedildi.
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