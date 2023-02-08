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Filistin'den deprem haberi: 4,8'le sallandılar

08.02.2023 02:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş'taki iki büyük depremin ardından bir deprem haberi de Filistin'den geldi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde 4,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Filistin'den deprem haberi: 4,8'le sallandılar

Filistin resmi kurumlarından yapılan açıklamaya göre, ülkede 4,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Nablus'taki El-Necah El-Vatani Üniversitesi Deprem Merkezi Müdürü Celal el-Dubeyk, depremin merkez üssünün Nablus kentinin 13 kilometre kuzeyinde olduğunu açıkladı. Dubeyk, 4,8 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte meydana geldiğini ifade etti.

Söz konusu deprem, Kudüs, Ramallah ve Nablus kentlerinden hissedildi. Deprem sebebiyle can kaybı ya da maddi hasar olup olmadığına ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. (AA)

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