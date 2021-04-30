Filistin Devlet Başkanı Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlerin ertelendiğini açıkladı

Abbas, 22 Mayıs'ta yapılması planlanan Filistin seçimlerini görüşmek üzere, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde düzenlenen Filistinli Liderler Toplantısı'nın sonuç bildirgesini açıkladı.

"SEÇİMLERİ ERTELEME KARARI ALDIK"

Filistin Devlet Televizyonunca canlı yayınlanan konuşmasında Abbas, İsrail’in, Filistin seçimlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yapılmasına izin vermediğine vurgu yaparak, "Kudüs'teki halkımızın seçimlere katılımı güvence altına alınıncaya kadar seçimleri erteleme kararı aldık.” dedi.

Abbas söz konusu kararın, İsrail’i seçimler konusunda ikna etmeye yönelik tüm uluslararası çabaların başarısızlığından sonra alındığını belirtti. Abbas, seçimlere ilişkin yeni bir takvim ise açıklamadı.

"KUDÜS OLMAKSIZIN SEÇİMLERE GİTMEYECEĞİZ" DEMİŞTİ

Filistinli Liderler Toplantısı'nın başlangıcındaki basına açık bölümde Abbas, “Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz. Batı Şeria’da olduğu gibi Kudüs’te de seçimleri yapmak istiyoruz.” şeklinde konuşmuştu.

Hamas'ın seçim listesi sözcüsü Ala Hamidan ise dün AA muhabirine, Filistin yönetimince yapılan Filistinli Liderler Toplantısı’na katılmayacaklarını ve seçimlerin ertelenmesini kesinlikle kabul etmeyeceklerini söylemişti.