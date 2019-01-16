HABER

Filistin Devlet Başkanı Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'ne katılamayacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 18:35 | Son Güncelleme

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, BM Genel Merkezi'ndeki gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nun Filistin heyetine başkanlık edeceği için 19-20 Ocak'ta Lübnan'da düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılamayacak

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta düzenlenecek Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılamayacağı bildirildi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Azzam el-Ahmed'i başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda kabul etti.

Ahmed, Abbas tarafından gönderilen mektubu görüşme sırasında Lübnan Cumhurbaşkanı'na iletti. Açıklamada, mektubun içeriğinde Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın Filistin davası ve halkını savunma konusunda sergilediği duruşu öven nezaket ifadelerinin yer aldığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Abbas'ın, Birleşmiş Milletler (BM) Merkezi'ndeki gelişmekte olan ülkelerin oluşturduğu G77+Çin Grubu'nda Filistin heyetine başkanlık edeceği bu nedenle 19-20 Ocak'ta Beyrut'ta gerçekleştirilecek Arap Birliği Zirvesi'ne katılamayacağı kaydedildi.

Açıklamaya göre, Arap Birliği Ekonomik Zirvesi'nde Filistin'i temsilen Başbakan Rami el-Hamdallah görevlendirildi.

Arap Birliği Ekonomik ve Sosyal Gelişim Zirvesi'ne katılacak heyetlerin Lübnan'a gelmeye başladığı ancak devlet başkanlığı düzeyinde katılımın düşük olacağı öngörülüyor.

PARTNERİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oynaİnternetsiz Okey Seninle! Metroda, otobüste, uçakta oyna
31 yıl sonra şehit sayıldı31 yıl sonra şehit sayıldı
Çocuklar, kamyonlarla getirilen karın keyfini çıkardıÇocuklar, kamyonlarla getirilen karın keyfini çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Arap Birliği Ekonomik Zirvesi Filistin Devlet Başkanı Lübnan Mahmud Abbas

En Çok Okunan Haberler

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

Hem Erdoğan hem de Bakan Soylu aradı!

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

CHP ve İYİ Parti'nin ortak adayı: Celal Doğan

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıkladı

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Ozan Kabak'ın yeni adresi

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

Aziz Kocaoğlu'ndan 'adaylık' bombası!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Kanun teklifi Meclis'ten geçti! Bu ürünlerden ÖTV alınmayacak!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
31 yıl sonra şehit sayıldı

31 yıl sonra şehit sayıldı

İzmir'de çocuk parkında alevler yükseldi

Faciadan dönüldü! Çocuk parkında...

AK Parti'nin en yüksek oy oranı aldığı Harran'da yüksek gerilim!

AK Parti'nin 'kalesinde' yüksek gerilim! İl binasına yürüdüler

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti! Milyonlarca liralık uyuşturucu ele geçirildi

Lüks rezidanstan çıkanlar polisi bile şaşırttı!

İstanbul'da Suriyelilere ait merdiven altı 'kürtaj polikliniği'ne baskın!

Yer: Arnavutköy! Arapça tabelanın ardında kan donduran gerçek

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı! İşte örgütün nihai hedefi

FETO çatı davasının gerekçeli kararı açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.