Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü: "Doğu Kudüssüz seçim olmaz"

Filistin yönetimi, İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'ün de dahil edilmemesi halinde ülkedeki seçimlerin yapılmayacağını açıkladı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, "Filistin seçimlerinde Doğu Kudüs'ün dahil edilmesi konusu pazarlığa veya müzakereye açık değildir, Doğu Kudüs olmadan seçimler olmaz. Kudüs olmadan devlet de olmaz, barış da olmaz, hiç kimse için istikrar da olmaz." ifadelerini kullandı.

Kudüs'ün tüm Filistinliler için kırmızı çizgi olduğunu vurgulayan Ebu Rudeyne şunları kaydetti:

"Bu sınırı geçmeyi veya Filistin davasını yok etmeyi amaçlayan projeler yürütmeye kimse kalkışmasın."

Filistin yönetimi, uluslararası kamuoyuna Doğu Kudüs'te de seçimlerin yapılması için bölgeyi işgali altında tutan İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunmuştu.

Filistin yönetiminin İsrail ile Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin eş-Şeyh, sosyal medya hesabından 10 Aralıkta yaptığı açıklamada, "Filistin yönetimi, İsrail'den Kudüslülerin seçimlerde aday olabilmeleri ve oy kullanabilmelerine izin vermesi talebinde bulundu." ifadesini kullanmıştı.