"Filistin direnişinin vereceği karşılık İsrail'in tutumuna bağlı"

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Filistin direnişinin İsrail'e vereceği karşılığın, Gazze'ye yönelik saldırıların düzeyine bağlı olduğunu belirtti.

Heniyye yaptığı yazılı açıklamada, Filistin direniş güçlerini İsrail'e yönelik saldırıları artırmaya iten nedenin yeni bir savaşa girmek değil saldırıları durdurmak, halkı korumak ve İsrail'i ateşkese uymaya zorlamak olduğunu vurguladı.

"Filistin direnişinin İsrail'e vereceği karşılık, Gazze'ye yönelik saldırıların düzeyine bağlı." ifadesini kullanan Heniyye, İsrail'in ateşkese tam anlamıyla uyması ve özellikle de Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine katılanlara karşı saldırılarını durdurması durumunda sükunetin sağlanmasının mümkün olduğunu kaydetti.

İsrail ateşkese tam anlamıyla uymazsa bölgenin çatışmalara gebe olduğunu vurgulayan Heniyye, ateşkesin ağırdan alınmasının ve son saldırılarının Gazze'de gerginliğe neden olduğunu aktardı.

İsrail'in dünden bu yana süren saldırılarında 23 Filistinli şehit oldu, 154 Filistinli yaralandı.

İsrail Kamu Yayın Kurulunun (KAN) İsrail Hava Kuvvetleri kaynaklarına dayandırdığı haberde, dünden bu yana İsrail'in güney beldelerine Gazze Şeridi'nden 600 roket atıldığı aktarılmıştı.

Mısır, Katar ve BM, bir süredir Filistinli gruplar ile İsrail arasında "Gazze'deki gösterilerin durdurulması karşılığında bölgeye uygulanan ablukanın hafifletilmesine dayanan bir ateşkes sağlanması" için görüşmeler yürütüyordu.

