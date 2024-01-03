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Filistin mitingi sonrası saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir: 'Birbirimize girmeyelim, kardeş olalım'

03.01.2024 18:35 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi sonrası üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak taşıyan ve yumruklu saldırıya uğrayan İsmail Aydemir konuya ilişkin basın açıklaması yaptı. Aydemir, "Allah o kardeşimize de, bana da, herkese de akıl fikir versin. Birbirimize girmeyelim, kardeş olalım, Birbirimizi sevelim" dedi.

Filistin mitingi sonrası saldırıya uğramıştı! İsmail Aydemir: 'Birbirimize girmeyelim, kardeş olalım'

Yeni yılın ilk gününde çeşitli vakıf ve derneklerin oluşturduğu Milli İrade Platformu tarafından Galata Köprüsü üzerinde gerçekleştirilen 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' mitingi sonrası üzerinde Kelime-i Tevhid yazılı, yeşil renkli bayrak taşıyan İsmail Aydemir, tartıştığı Ege A.'nın yumruklu saldırısına uğramıştı. Saldırı sonrası Aydemir'in yüzü kanlar içinde kalırken Ege A. ise polis ekiplerince gözaltına alınmış çıkarıldığı İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

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"BİRBİRİMİZE GİRMEYELİM, KARDEŞ OLALIM"

Konuya ilişkin bugün İstanbul Adalet Sarayı önünde avukatlarıyla birlikte basın açıklaması yapan İsmail Aydemir, "Türkiye hepimizin ülkesi. Ben Müslüman ve Türk'üm. Allah birliğimizi bozmasın. Bu yumruk sadece bana atılmadı. Bu yumruk Türkiye'deki bütün insanlara, Filistin mitingine giden herkese, şehitlerimize ve onların yakınlarına atıldı. Çünkü ben onlar için oraya gittim. Allah o kardeşimize de, bana da, herkese de akıl fikir versin. Birbirimize girmeyelim, kardeş olalım, Birbirimizi sevelim" dedi.

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AVUKATI KONUŞTU: 'BU NİYETTE BİRİSİ DEĞİLDİR'

Aydemir'in avukatı Funda Bıçak ise, "Müvekkilim yürüyüş sonunda evine dönmek üzereyken yolda bir anda şüpheli şahıs karşısına çıkarak yüzüne sert bir yumruk atıp yere düşürmüştür. Müvekkilim kendisinin babası yaşındadır ve 2 çocuk sahibidir. Neye uğradığını şaşıran müvekkilimin ağzı burnu, kan revan içinde kalmıştır. Saldırgan özür dileyeceği yerde hakaret içeren sözlerine devam etmiştir. Müvekkilime yönelik geri zekâlı gibi sözler sarf etmiştir. Az ileride bulunan bir trafik polisi sayesinde de zanlı yakalanarak adli makamlara teslim edilmiş ve tutuklanmıştır. Müvekkilim bu olayda son derece mağdurdur hiçbir şekilde yürüyüşün amacına ters düşen bir harekette bulunmamıştır. Bu niyette de birisi değildir" ifadelerini kullandı.

(DHA)


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Filistin miting saldırı
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