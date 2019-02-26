RAMALLAH (AA) - Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyine, iki devletli çözümü savunmak için işlevsel adımlar atma çağrısı yaptı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliki BM İnsan Hakları Konseyinin 40. oturumunda konuştu.

Maliki, BM'yi Filistinlilerin adalet ve kendi kaderlerini tayin hakkına ulaşmalarını, başkenti Kudüs olacak Filistin devletinin bağımsızlığını ve Filistinli mültecilerin topraklarına dönmelerini sağlayacak adımlar atmaya çağırdı.

"İsrail, BM'nin tarafsız, bağımsız ve uluslararası hukuka uygun karar ve raporlarına rağmen suçlarının yanına kalmasından ve dokunulmazlıktan yararlanmaya devam ediyor." diyen Maliki, İsrail'in Filistin halkı ve yönetimine yönelik provokasyonlarına karşı uyarıda bulundu.

Maliki, İsrail'in Filistin hükümeti adına topladığı vergilerden bir kısmını kesmesine dair ise "İsrail sağlık, sosyal güvenlik, eğitim ve güvenlik alanlarında çalışanlar başta olmak üzere Filistin ulusal kurumlarının çalışmalarını baltalamayı amaçlıyor." ifadelerini kullandı.