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Filistin'den şehit ve tutuklu ailelerinin ödeneklerinde kesintiye tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 00:16 | Son Güncelleme

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah: - "Serbest kalıncaya kadar haklı mücadelelerinde tutukluların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konumumuzdan taviz vermeyeceğiz" - FKÖ Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani: -"Bu (ödeneğin kesilmesi kararı), İsrail hükümeti tarafından yürütülen korsanlık ve zorbalık şekillerinden biridir. Bu kararı kabul etmiyoruz"

Filistin Başbakanı Rami el-Hamdallah, İsrail yönetiminin, Filistinli tutuklular ile şehit ailelerine ayrılan ödeneğin 139 milyon dolarlık kısmını kesme kararının, ülkenin istikrarını tehlikeye sokacağını belirtti.

Hamdallah, sosyal paylaşım sitesi Facebook hesabından yaptığı açıklamada, İsrail Güvenlik Kabinesi'nde onaylanan kararın Filistin ekonomi çarkının dönmesini sekteye uğratacağını ve hükümetin memurların maaşlarını ödeme gücünü tehdit edeceğini kaydetti.

Filistin Başbakanı, İsrail hükümetinin söz konusu meblağı fiilen kesmesi durumunda her türlü senaryoya hazırlıklı olduklarını ve haklarını parayla takas etmeyeceklerini dile getirdi.

Ramallah yönetiminin, şehit ve tutuklu ailelerine karşı tutumunun değişmeyeceğini ifade eden Hamdallah, "Serbest kalıncaya kadar haklı mücadelelerinde tutukluların yanında olmaya devam edeceğiz. Bu konumumuzdan taviz vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

Hamdallah, İsrail'i, Filistinlilere ait fonları ceza aracı olarak kullanmaktan vazgeçirmek için uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.

- "Korsanlık ve zorbalık"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Konseyi Üyesi Ahmed Mecdelani ise İsrail'in Filistin yönetiminin İsrail'den kesintiye uğramış herhangi bir ödeneği kabul etmeyeceğini söyledi.

AA muhabirine konuşan Mecdelani, Filistin yönetiminin kesintiye uğramış ödenek kabul etmeyeceğini belirterek, "Bu, İsrail hükümeti tarafından yürütülen korsanlık ve zorbalık şekillerinden biridir. Bu kararı kabul etmiyoruz." dedi.

Mecdelani, Filistin yönetiminin bu kararın reddedilmesi için elinden gelen çabayı göstereceğini ve uluslararası mahkemelere başvuracağını vurguladı.

Yedioth Ahronoth gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, İsrail güvenlik kabinesi, tutuklu ve şehitlerin yakınlarına ayrılan ödenekten, 502 milyon 697 bin şikelin (yaklaşık 139 milyon dolar) kesilmesini öngören yasayı onaylamıştı.

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Ahmed Mecdelani Başbakan Rami el-Hamdallah

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