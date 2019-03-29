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Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 13:49 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edildi, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekiplerince Karasu ilçelerinde fuhşa yönelik operasyon düzenledi.

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Yapılan teknik takipte müşterilerin kadın isterken, "Sarı Menemen - Sarı Düve - Türkmen Pilavı - Çorba - İnşaat işçisi" gibi şifreli konuşmalar ile gizlilikle hareket etmeye çalıştıkları, polis ekiplerini görünce 'amcalar geziyor' şeklindeki konuşmaları deşifre edildi.

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Yabancı uyruklu kadın şahısların kendi dillerinde yaptıkları konuşmalar Türkçeye çevrilerek suç unsurları tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait 6 ikamet ve 1 gazinoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

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DRONE'LA TAKİP EDİLDİLER

Şahısların kaçma ihtimaline karşı drone ile havadan takip yapıldı. 55 fuhuş olayı ile alakalı, 3 erkek şahıs, 1 Özbekistan uyruklu kadın şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Fuhuş yaptığı tespit edilen, 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın olmak üzere toplam 6 kadına işlem yapıldı. Yakalanan 3 yabancı uyruklu şahsın (2 Azerbaycan, 1 Özbekistan Uyruklu) sınır dışı edilirken, şüphelilerden birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
sakarya Karasu fuhuş

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