Film gibi fuhuş baskını! Şifreleri: Sarı Menemen, Çorba, İnşaat işçisi...

Edinilen bilgilere göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Ahlak Büro ekiplerince Karasu ilçelerinde fuhşa yönelik operasyon düzenledi.

Yapılan teknik takipte müşterilerin kadın isterken, "Sarı Menemen - Sarı Düve - Türkmen Pilavı - Çorba - İnşaat işçisi" gibi şifreli konuşmalar ile gizlilikle hareket etmeye çalıştıkları, polis ekiplerini görünce 'amcalar geziyor' şeklindeki konuşmaları deşifre edildi.

Yabancı uyruklu kadın şahısların kendi dillerinde yaptıkları konuşmalar Türkçeye çevrilerek suç unsurları tespit edildi. Şüpheli şahıslara ait 6 ikamet ve 1 gazinoya eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

DRONE'LA TAKİP EDİLDİLER

Şahısların kaçma ihtimaline karşı drone ile havadan takip yapıldı. 55 fuhuş olayı ile alakalı, 3 erkek şahıs, 1 Özbekistan uyruklu kadın şahıs olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı. Yakalanan 2 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Fuhuş yaptığı tespit edilen, 2 Azerbaycan, 1 Özbekistan, 3 Türk vatandaşı kadın olmak üzere toplam 6 kadına işlem yapıldı. Yakalanan 3 yabancı uyruklu şahsın (2 Azerbaycan, 1 Özbekistan Uyruklu) sınır dışı edilirken, şüphelilerden birinin üzerinde 1 adet ruhsatsız tabanca ile 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi.

İHA

