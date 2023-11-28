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Film gibi hırsızlık girişimi! Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitledi

28.11.2023 17:50 | Son Güncelleme:
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Mardin’in Kızıltepe ilçesinde film gibi bir hırsızlık girişimi yaşandı. Bir eve girmek isteyen hırsızlık şüphelisi, ev sahibinin kapıyı açmasıyla panikleyerek evin içine kaçtı. Ev sahibini evden dışarı atarak kapıyı içerden kilitleyen şüpheli, çilingir yardımıyla eve giren polisler tarafından gözaltına alındı. Şüpheliyi, ev sahibinin yakınlarının linç girişiminden polis kurtardı. İşte detaylar...

Film gibi hırsızlık girişimi! Ev sahibini dışarı atıp, kapıyı üzerine kilitledi

İlginç olay, dün akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesi Merkez Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir dairenin kapısını kurcalayan hırsızlık şüphelisi, ev sahibi tarafından fark edildi. İsmi öğrenilemeyen ev sahibi, kapıyı açtı.

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Panikleyen şüpheli, ev sahibi ile bir süre boğuştu. Şüpheli, ev sahibini kapının dışına iterek içeri girdi. Kapıyı üzerine kilitleyen şüpheli için bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

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Polisin çilingir yardımı ile kapıyı açmasıyla gözaltına alınan şüpheli, bu sırada bekleyen ev sahibinin yakınları tarafından linç edilmek istendi. Şüpheliyi linçten kurtaran polis ekipleri, emniyete götürdü.

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Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

(DHA)

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Hırsız Mardin hırsızlık
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