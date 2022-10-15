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Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

15.10.2022 20:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’li 19 yaşındaki Caitlin Little, uyuduğu an yaşadığı günü hafızası siliyor. Hollywood filmlerini andıran olayda, genç kız son beş yılı hatırlamıyor. Her sabah annesiyle babası genç kıza kendini tanıtıyor ve bir önceki günde neler olduğunu kendisine anlatıyor.

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

19 yaşındaki Caitlin Little, yaşadıktan sonra her günü unutuyor ve son beş yılda yaptıklarını hatırlamıyor. ABD’nin Kuzey Carolina eyaletinde yaşayan genç kız, antreman yaparken arkadaşıyla çarpışınca hayatı değişiyor. Ülkemizde 50 İlk Öpücü adıyla gösterilen filmdeki gibi yaşadığı her günü unutmaya başlıyor. Anterograd Amnezi geliştiren geç kız, son aylarda hafızasını geri kazanmaya başladı.

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ARABANIN KAPISININ NASIL AÇILDIĞINI SORDU

Kaza olduğunda 14 yaşındaydı ve bir kros koşusu antrenmanında sırasında, takım arkadaşı kayarak Caitlin'e çarptı ve bu sırada yanlışlıkla onun şakağına vurdu. Caitlin’in ilk başlarda bilinci yerindeydi. Sonrasında kafa karışıklığı yaşamaya başladı. Kazadan birkaç gün sonra annesine araba kapısının nasıl açıldığını sorunca aile soluğu tekrar hastanede aldı. Hastanede genç kıza Anterograd Amnezi teşhisi kondu.

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Yerel bir radyo istasyonuna konuşan Caitlin's, bununla başa çıkmak için "çok organize" olması gerektiğini söyledi ve ekledi: "Yani, 'hey, hadi bunu yapalım' veya 'bu yeni' diyen çok sayıda Post-It notum var. Veya bana yardımcı olacak şeyler."

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Little ailesinin 50 İlk Öpücük filmindekine benzer bir rutini var. Babası Chris her gün Caitlin'i uyandırıyor ve ona neler olduğunu anlatıyor. Annesi Jennifer şunları ekledi: "Savaşmaya ve aramaya devam etmek için bize güvenmesi gerekiyordu." Ailesi, genç kızın yeni yeni gelen hafızasının toparlanması için yoğun şekilde tedavi görmesi için yardım kampaynası başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
hafıza hafıza sildirme
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