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  4. Film gibi silahlı çatışma kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

Film gibi silahlı çatışma kamerada! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar

02.04.2024 09:59
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Sultangazi'de husumetli iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Tarafların sokak ortasında birbirine kurşun yağdırdığı çatışmada, 32 yaşındaki İnan Sağlam ağır yaralandı. Sinema sahnelerini aratmayan çatışma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. İşte o görüntüler ve olayın detayları...

Dehşete düşüren olay, cumartesi günü saat 19.00 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında daha önce husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüşünce taraflardan biri, İnan Sağlam'a (32) tabancayla ateş açmaya başladı. Bunun üzerine Sağlam'ın yakınları da araçlarından çıkardığı pompalı tüfek ve tabancayla karşı tarafa ateş etmeye başladı ve çatışma çıktı.

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OTOMOBİLE SALDIRDI

Bir süre devam eden çatışma, ilk ateş eden tarafın olay yerinden ayrılmasıyla son buldu. Olayda yaralanan tek kişi olan İnan Sağlam, yakınlarının yardımıyla hastaneye götürüldü. Sağlam'ın yakınlarından biri ise eline geçen tabure ile husumetlilerinin olay yerinde bıraktığı otomobile saldırdı.

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HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede emniyet şeridi çekerek yaptıkları incelemelerin ardından 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Hastaneye kaldırılan İnan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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FİLM SAHNELERİNİ ARATMADI

Yaşanan çatışmayı çevredekiler cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntüledi. Görüntülerde, İnan Sağlam'ın tabancayla vurulmasıyla birlikte çıkan çatışma ve otomobilin tabureyle parçalanma anı yer aldı.

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DHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sultangazi Silahlı çatışma
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