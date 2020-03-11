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  4. Film sahnesi gerçek oldu! 'Hızlı ve Öfkeli' soyguncularını Europol yakaladı

Film sahnesi gerçek oldu! 'Hızlı ve Öfkeli' soyguncularını Europol yakaladı

DÜNYA HABERLERİ  | 11.03.2020 02:08 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol), Romanya ve Fransa güvenlik birimleriyle düzenlediği ortak operasyonla seyir halindeki TIR'ları soyan şebekeye mensup 68 kişinin yakalandığını duyurdu.

Film sahnesi gerçek oldu! 'Hızlı ve Öfkeli' soyguncularını Europol yakaladı

Europol’den yapılan açıklamada, şebekenin "Hızlı ve Öfkeli" filmindeki gibi seyir halindeki TIR'lardan soygun yaptıkları belirtildi.

Açıklamada, şebekenin bu yöntemle değeri 10 milyon avroyu bulan 150 soygun yaptığı ifade edildi.

Şebeke üyelerinin bir kısmının hedefe aldıkları TIR'ı önüne ve iki tarafına yanaşarak yavaşlattığı, diğerlerinin de TIR'ın dorsesine yanaşarak kapağını açtığı ve buradan aldıkları eşyaları yol kenarına fırlattığı aktarılan açıklamada, şebekenin kalan üyelerinin de bu eşyaları yol kenarından topladığı vurgulandı.

Operasyon kapsamında 37'si Romanya, 10'u Fransa, 10'u İspanya, 6'sı Hollanda ve 5'i İsveç’te olmak üzere 68 kişinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, şebekenin diğer üyelerini yakalamak için çalışmaların devam ettiği kaydedildi. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği Polis Teşkilatı (Europol) hırsızlık şebekesi

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