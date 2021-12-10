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  4. Filmleri aratmayan operasyon! Emekli gurbetçi kadın telefonla 3 milyon lira dolandırıldı

Filmleri aratmayan operasyon! Emekli gurbetçi kadın telefonla 3 milyon lira dolandırıldı

10.12.2021 01:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın’ın Nazilli ilçesinde emekli gurbetçi olduğu öğrenilen yaşlı kadın, telefonla 2 ay boyunca toplamda 3 milyon lira dolandırıldı. Polis, film sahnelerini aratmayan operasyonla dolandırıcıyı yakaladı.

Filmleri aratmayan operasyon! Emekli gurbetçi kadın telefonla 3 milyon lira dolandırıldı

Edinilen bilgiye göre olay Nazilli merkez Aydoğdu Mahallesinde meydana geldi.

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2 AY BOYUNCA TOPLAM 3 MİLYON TL DOLANDIRDI

Emekli gurbetçi olduğu öğrenilen H.G. (76) isimli yaşlı bayanı telefonla arayarak kendisini asker, polis, hakim ve savcı gibi tanıtan dolandırıcılar iki ay içerisinde toplam 3 milyon TL dolandırdı.

EN SONUNDA POLİSE BAŞVURUNCA ANLADI

Son olarak tekrar dolandırıcıların telefonla arayıp para istemesi üzerine polise müracaat eden yaşlı kadın dolandırıldığını anladı.

FİLMLERİ ARATMAYAN OPERASYON

Nazilli Polisinin saatlerce hazırlandığı operasyona 9 ekip katıldı. Her sokakta tedbir alan polis ekipleri yaşlı kadından parayı teslim almak üzere buluşma yerine gelince düğmeye bastı. Polisler şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı. Film sahnelerini aratmayan operasyon sonrası yakalanan İ.E.H. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şahsın yarın adliyeye sevke edileceği öğrenildi. Öte yandan dolandırıcıların elinden kurtulan yaşlı kadının uzun süre polislere sarılıp teşekkür ettiği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Aydın Nazilli
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