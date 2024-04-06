Financial Times'tan çarpıcı İmamoğlu analizi: Masasında hem Nutuk hem de Kur'an var

İngiltere merkezli dünyaca ünlü yayın organı Financial Times, Ekrem İmamoğlu'nu konu aldı. İmamoğlu'nun İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmesinin ardından dua ettiği anlar Financial Times'ın ilgisini çekti. Ekrem İmamoğlu'nun Türkiye'deki muhalefet açısından hayati bir öneme sahip olduğunun altının çizildiği haberde İmamoğlu, "karizmatik ve daha yumuşak bir dindar" sıfatıyla nitelendirildi.

"MASASINDA HEM NUTUK HEM KUR'AN VAR"

Haberde ayrıca İmamoğlu'nun bu mizacının, laik ideoloji üzerine kurulu olan CHP'nin dışından da oy almasını sağladığı ifade edildi. İmamoğlu'nun Financial Times'a yaptığı "ben gerçekten Türkiye Cumhuriyeti'nin laik düzende, demokratik düzende ve bu çeşitlilikle yüzyıllarca var olmasını istiyorum" açıklamasına ithafen gazete İmamoğlu hakkında, "Masasında hem önemli bir Atatürk konuşması olan Nutuk hem de Kur'an sergileniyor" satırları kullanıldı.

İMAMOĞLU, ERDOĞAN'IN EN ÖNEMLİ RAKİBİ

Haberde, 52 yaşındaki İmamoğlu'nun son seçimleri kazanmasıyla birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki en büyük rakip olarak ifade edildi.







