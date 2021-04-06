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  4. Financial Times'a göre Türkiye'de enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemle karşı karşıya bıraktı

Financial Times'a göre Türkiye'de enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemle karşı karşıya bıraktı

06.04.2021 06:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 16,19'a çıkmasını değerlendirdi. Gazete, enflasyonun hızla artmasının, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı yorumunu yaptı. FT, Kavcıoğlu'nu geçen ay göreve atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasının gevşetilmesini istediğine dikkat çekti.

Financial Times'a göre Türkiye'de enflasyonun artması Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nu ikilemle karşı karşıya bıraktı

İngiltere'de yayımlanan Financial Times (FT) gazetesi, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) dün açıkladığı verilere göre Mart ayında yıllık enflasyonun yüzde 16,19'a çıkmasını değerlendirdi. Gazete, enflasyonun hızla artmasının, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu bir ikilemle karşı karşıya bıraktığı yorumunu yaptı. FT, Kavcıoğlu'nu göreve atayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın para politikasının gevşetilmesini istediğine dikkat çekti.

FT'deki Ayla Jean Yackley imzalı haberde, Türkiye'de liranın zayıf konumu nedeniyle ithalat maliyeti artarken enflasyonun da 6 aydır düzenli olarak yükselmesinin, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isteğini yerine getirmesini zorlaştırdığı belirtiliyor.

Türkiye'de enflasyonun 3 yıldır yüzde 10'un üzerinde olduğu hatırlatılan haberden bazı satırlar şöyle:

"Şahap Kavcıoğlu'nu geçen ay göreve atayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık ekonomik büyüme için borçlanma maliyetlerinin azaltılmasını istiyor. Ancak uzmanlara göre faiz oranlarının azaltılması hem enflasyonun artması riskini hem de liranın zayıflaması tehdidini beraberinde getiriyor."

Enflasyon Mart'ta yüzde 16,19 ile yaklaşık iki yılın en yüksek seviyesine çıktı

FT'deki haberde Tera Yatırım'dan ekonomist Enver Erkan'ın görüşleri de yer alıyor:

"Yerel para birimi (Türk Lirası) üzerinde değer kaybı baskısı arttı. Bu durum, Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürmesi gerektiğini gösteriyor.

"[Yüksek] faiz, reel ekonomi için yavaşlatıcı bir etkiye sahip olsa bile, fiyat istikrarı açısından en yararlı araçtır."

Türkiye'de enflasyon

Enver Erkan'a göre mevcut veriler, Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun, Para Politikası Kurulu'nun 15 Nisan'da ve Mayıs'ta yapacağı toplantılarda faiz oranlarını düşürmesini olası kılmıyor. Hatta Kavcıoğlu, sıkı politikanın süreceğinin sinyalini de verebilir.

'TL, Ağbal'ın görevden alınması sonrası yüzde 13 değer kaybetti'

FT'deki haber, şu satırlarla noktalanıyor:

"Naci Ağbal, son iki yılda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü Merkez Bankası Başkanı'ydı. Geçen ay enflasyonu dizginlemek ve lirayı güçlendirmek için politika faizini yüzde 19'a yükseltti. İki gün sonra görevden alındı. Türk Lirası o günden bu yana Amerikan Doları karşısında yüzde 13 değer kaybetti.

"TÜİK, üretici fiyatlarının geçen ay yüzde 4,13, yıllık bazda ise yüzde 31,2 arttığını açıkladı. Bu da, yüksek üretim maliyetleri tüketicilere aktarıldığı sürece, enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor. Petrol fiyatlarının artması da Türkiye'de enflasyonun yükselmesinin bir diğer nedeni. Zira Türkiye, kullandığı enerjinin neredeyse tamamını ithal ediyor.

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