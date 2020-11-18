Finansal hareketlikler... 18 Kasım 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!

Yeni ay geliyor... Günlük burçları okumadan seyahat planı yapmayın, yeni bir ilişki için harekete geçmeyin ve evrak imzalamayın. Farkında olmasa da bugünkü burçlar yaşamımızı o da başarılı şekilde analiz ediyor ki… 18 Kasım 2020 Çarşamba Astrolog Merve Rençber’den günlük burçların yorumları!
18 Kasım 2020 Çarşamba günlük burç yorumları Astrolog Merve Rençber tarafından hazırlandı. Koç, boğa, yengeç, başak, aslan, ikizler, akrep, terazi, kova, oğlak, yay, balık burçlarının günlük yorumları, günlük burcun aşk yorumları, sağlığınız ile ilgili dikkat etmenizi gerektiren noktalar ve yaşamınızdaki diğer çok sayıda önemli konu için burcunuzu okumadan yeni bir güne başlamayın.
18 Kasım burç yorumları, aşk, para ve sağlık üzerine etkileri nasıl olacak? Koç, boğa, yengeç, akrep, terazi, ikizler, yay, aslan, kova, başak, oğlak ve balık burcunda günlük astroloji durumu ne olacak? Günlük burç yorumları aşk hayatı nasıl olacak? Çarşamba günlük burçlar sağlık ile ilgili ipuçları veriyor mu? Günlük burcumuz kariyer ve iş yeri hakkında ne söylüyor? Merakla takip edilen ve araştırılan 18 Kasım günlük burçlar ve yorumları haberimizde.
Bugün aile büyükleri, patronlar ve otorite figürleri gündeminizde öne çıkabilir. Uzun bir süredir devam eden konuda net karara gidebilir veya aldığınız kararı uygulamaya koyabilirsiniz. Geleceğe dair hedeflerinize odaklanıyor, ileriye yönelik planlar yapıyor olacaksınız. Hırs ve azim artıyor.
Bugün devam eden bir eğitiminizde önemli bir başarı elde edebilir, bir tamamlanma yaşayabilirsiniz. Davalarda ilgili yeni bir gelişme olabilir, eğitimle ilgili yeni planlamalar yapabilirsiniz. Uzaklardaki kişilerden haber gelebilir, iş ve özel hayatınızda yurtdışı bağlantıları, yabancılar gündemde olabilir.
Bugün huzursuzluk hissini bertaraf etmek adına harekete geçebilir, gerilimden uzaklaşmak isteyebilirsiniz. İş hayatında ileriye yönelik yatırım, ödeme, ortaklık ve kazançlar gündeminizde olabilir. Mesleğinizde kendinizi geliştirmek adına eğitimlere katılabilir, harcamalar yapabilirsiniz. Evcil hayvanların sağlığıyla ilgili destekler alınabilir.
Bugün yaşamınızdaki bazı kişilerle ilgili iç dünyanızda sorgulama içinde olabilir, niyet ve samimiyet sorgulaması yapabilirsiniz. Eski dostlar, aile üyeleri ve güvene dayalı ilişkilere sahip olduğunuz kişilerle bir araya gelmek iyi gelebilir. Partnerlik ilişkisinde ise ileriye yönelik karar verebilir, ilişkinin geleceğini net bir şekilde görebilirsiniz.
Bugün iş ve özel hayatınızdaki kişilere yardım sağlayabilir, sağlık konularıyla ilgilenebilir, iş hayatına dair görüşmeler yapabilirsiniz. Tıkanıklık yaşadığınız veya çözülmesi gereken durumlarla ilgili profesyonel yardımlar almak faydalı olacaktır. Hislerinizin doğru çalışacağı bir gün.
Bugün yetenekleriniz ve zekanız sayesinde önemli işler başarabilir, daha özgüvenli hissedebilirsiniz. Dışardan gelen paralar gündeminizde olabilir. Size yük olan bir borcu kapatabilir veya keyifli bir harcama adına bir borca girebilirsiniz.
Bugün sorumluluklar, hayatın gerçekleri, görevler ön planda olabilir. Gerçekçiliğin sizi karamsarlık noktasına götürmemesine özen gösterin. İlişkilerinizde karşınızdaki kişilerin enerjisinden etkilenebilir, karşınızdakilerin tavır ve söylemlerine göre hareket edebilirsiniz.
Bugün bir anlaşma imzalayabilir, iş ve özel hayatınızda uzun vadeli kararlar alabilirsiniz. İş görüşmelerinden yanıt gelebilir, iş hayatındaki süregelen bir konu sonuca bağlanabilir. Her konuda geleceği ve ilerisini düşünerek hareket etmeye açıksınız. Nitekim fevrilik ve acelecilik kazanç getirmeyecektir.
Bugün yaşamdan keyif alacağınız durumlar olabilir. Hediyeler alabilirsiniz. Çocuklarla ilişkiler öne çıkabilir, çocuklarınız için harcama yapabilirsiniz. Kendinizi keşfetme, gelişim göstermek istediğiniz konuda kendi içinize dönme, kendi payınıza düşeni yapma zamanı.
Bugün geçmiş anılar, geleceğe dair planlamalar gündeminizde olabilir. Anda kalmaktan uzaklaşabilirsiniz. Hırs, başarı isteği ve kararlılık artarken inatçılık ve ısrar zorlukları getirebilir. Bir emeğinizin karşılığı gelebilir, hakkınız teslim edilebilir.
Bugün sorgulayıcı yanınız artabilir. Olaylara negatif yönünden bakmanız, karamsarlık ve agresyonu tetikleyebilir. Yapıcı, affedici olmaya çalışmalı; insanlardan beklenti içine girmek yerine karşılıksız vermeye çalışmalı. Maddi & manevi yardımlar yapmak size bollukla geri dönebilir. Kayıp ve çalıntı durumlarına dikkat.
Bugün bencillikten ve benmerkezci tavırlardan kaçınmaya özen göstermeli, her türlü ilişkide adaletli ve objektif olmaya çalışmalısınız. Araçlarla ilgili alım-satım, ödemeler gündeminizde olabilir. Teknolojik aletler için harcama yapabilirsiniz. Kısa bir yolculuk planı iyi gelebilir. Yakın çevrenizle ilişkiler, kardeşler ve komşular gündeminizde öne çıkabilir.
Astrolog Merve Rençber
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