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Fındıklı Belediye Başkanı beraat etti! 3 yıl hapsi isteniyordu...

25.04.2022 15:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rize'nin Fındıklı ilçesinde 3 yıl önce düzenlenen festivalde çıkan olaylarla ilgili görülen davada, 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma' suçlamasıyla yargılanan ve savcının mütalaasında 'hak yoksunluğu' ile 3 yıl hapis cezası talep ettiği Belediye Başkanı CHP'li Ercüment Çervatoğlu beraat etti.

Fındıklı Belediye Başkanı beraat etti! 3 yıl hapsi isteniyordu...

Olay, 2019 Ağustos ayında ilçe merkezinde düzenlenen festivalde meydana geldi. Fındıklı Belediyesi'nce organize edilen 'Yeşil Altın Gümüş Deniz Festivali' kapsamındaki 'Mor ve Ötesi' konserinde P.M.Ş. ile B.S.Ö. arasında kavga çıktı. Belediye ekiplerinin müdahalede bulunup, kavga edenleri alandan uzaklaştırdığı sırada iddiaya göre, görevli polis memuru B.S. tabancasıyla havaya 2 el ateş etti. Bu sırada izdiham yaşandığını öne süren Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çervatoğlu ve festival komitesi, polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Polis hakkında kovuşturmaya yer bulunmadığına karar veren savcı, Başkan Çervatoğlu hakkında 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma' iddiasıyla iddianame hazırladı.

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'BU GÜZEL ORTAMA YERE DÜŞÜRMEYECEĞİZ'

Pazar 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada mütalaa veren savcı, Başkan Cervatoğlu hakkında 'kamu görevlisine karşı görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir veya tehdit kullanma' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istedi. Savcı, mütalaasında ayrıca Cervatoğlu hakkında TCK'nın 53'üncü maddesi uyarınca 'hak yoksunluğu' kararı verilmesini de talep etti. Mahkemede savunma yapan Çervatoğlu hakkında beraat kararı verildi.

CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun, Gülizar Biçer Karaca, Yüksel Taşkın, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz ile Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Çevratoğlu beraat kararını alkışlarla horon oynayarak kutladı.  

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Fındıklı Belediye Başkanı Çervatoğlu "2019 yılında bir yola çıktık. Karadeniz'den taka açıldı. Bu taka, çok yüklüydü. Bu taka neydi? Özgürlüktü, kardeşlikti, barıştı, haktı, hukuktu, adaletti. Sizin ağabeyiniz, çocuğunuz, evladınız olmaktan her zaman onur duydum ve her zaman onur duyacağım. Asla sizin fikrinizi, ihtiyaçlarınızı, yaratmak istediğiniz bu güzel ortamı yere düşürmeyeceğiz" diye konuştu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun de "Belediye Başkanı'mız beraatını aldı. Biliyoruz ki; Fındıklı halkının iradesi ve buraya gelen burada olmayan tüm Fındıklıların gönlü zaten buradaydı. İçeride gerekli savunmalar yapıldı ve hak ve adalet yerini buldu. Çok mutluyuz" dedi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Rize CHP
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