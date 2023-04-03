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  4. Finlandiya'dan Tunceli'ye uzanan ilginç hikaye! 49 yıl sonra gelen 'vefa' duygulandırdı... "İngilizce yazıyordu, tercümesini yaptırdığımızda..."

Finlandiya'dan Tunceli'ye uzanan ilginç hikaye! 49 yıl sonra gelen 'vefa' duygulandırdı... "İngilizce yazıyordu, tercümesini yaptırdığımızda..."

03.04.2023 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Finlandiyalı Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, yaklaşık yarım asır önce Adana’dan Erzurum’a geçerken yoğun kar yağışı nedeniyle yolların kapalı olmasından ötürü Tunceli’nin Pülümür ilçesinde 2 gün konaklamak zorunda kaldı. Finlandiyalı çift, ilçe insanları tarafından misafir edildi. 49 yıl sonra çiftten vefa mektubu ve o dönem çektikleri fotoğraflardan oluşan 2 albüm geldi. ''Pülümür’ün nazik insanlarına' başlığıyla yarım asır sonra gelen 'vefa' mektubu ilçe sakinlerini duygulandırdı.

Finlandiya'dan Tunceli'ye uzanan ilginç hikaye! 49 yıl sonra gelen 'vefa' duygulandırdı... "İngilizce yazıyordu, tercümesini yaptırdığımızda..."

Finlandiyalı Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmek isterken yolun yoğun kar yağışı nedeniyle kapalı olmasından ötürü 2 günlerini Tunceli’nin Pülümür ilçesinde geçirmek zorunda kaldı.

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Burada kaldıkları süre boyunca ilçe insanları tarafından misafir edilen çift, tam 49 yıl sonra o günleri anlatan bir mektup ile o dönem çektikleri fotoğrafların yer aldığı 2 albümü Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun’a gönderdi. İngilizce yazılan mektubu tercüme ettiren Başkan Tosun, onlarca yıl sonra gelen mektup ve albümün kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

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''İNGİLİZCE YAZIYORDU, TERCÜMESİNİ YAPTIRDIĞIMIZDA..."

İlginç bir mektup aldığını ve ilk etapta çok şaşırdığını belirten Belediye Başkanı Müslüm Tosun, ''Finlandiya’dan gelen bir mektup. Tanımadığımız bir şahıs tarafından Pülümür Belediyesine atfen adıma gönderilmişti. Açtığımda özenle hazırlanmış iki tane albüm gördüm. 22 Ocak 1974 tarihinde Adana’dan Erzurum’a geçmeye çalışan bir ailenin yolların kapalı olmasından kaynaklı Pülümür’de geçirdikleri iki günün hikayesi. İngilizce yazıyordu. Tercümesini yaptırdığımızda Erzurum’a geçerken burada hava şartlarından ötürü kalmak zorunda kalmışlar. Sonra burada bir eve misafir olmuşlar. Oradaki geçirdikleri hatıralarını yazıyorlar ve Pülümür’de o dönemde çekilmiş fotoğraflardan iki albüm yapılmış” dedi.

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Mektubun kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Başkan Tosun, “Ben bir kez daha Pülümür halkının misafirperverliğini, insani ilişkilerinin ne kadar değerli ve güzel olduğu konusunda çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. Keza aynı şekilde Finlandiyalı dostlarımızın da bu görmüş oldukları ilgiye, alakaya karşı aradan onca yıl geçmesine rağmen o dönemdeki gençlik fotoğraflarını koyarak ve şimdiki hallerini gösteren fotoğrafların da yer aldığı albümde yer vermeleri ayrıca bu bölgede yaşadıklarıyla ilgili duydukları hassasiyettendir. Çok duygulandığımı ifade etmek istiyorum. İnsani ilişkiler böyle bir şey. Karşılık gördü mü mutlaka yıllar sonra hatırlanması bizi son derece memnun etti. Ben de mektubu aldıktan sonraki duygularımı ifade eden bir yazı yazmak istiyorum. Kendileriyle iletişim kurarak uygun olmaları halinde tekrar Pülümür’e davet etmek istiyorum” diye konuştu.

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Albümde o dönem ilçeye ait çok sayıda fotoğrafın da yer aldığını kaydeden Tosun, “O günün gözüyle Pülümür’ü görmek bize ayrı bir heyecan verdi” şeklinde konuştu.

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MEKTUP, FİNLANDİYALI AİLEYİ MİSAFİR EDEN YÜCE'Yİ ÇOK DUYGULANDIRDI

O dönem Pülümür’de sıtma savaşta çalıştığını ve aileyi misafir ettiklerini söyleyen Mehmet Ali Yüce, “O zaman yollar kapandı. Burada kaldılar. Biz kendilerini ağırladık. 33 yaşındaydım o zamanlar. Finlandiya’dan gelen mektuba çok sevindim” dedi.

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Helena Holopainen ve Markku Tiirakari çifti, mektubun sonuç bölümünde yüreklerinin deprem nedeniyle sarsılan Türk halkıyla beraber olduğu ifadesini de kullandı.

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(İHA)

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Tunceli Pülümür Finlandiya

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