HABER
  4. Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi

Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 18:42 | Son Güncelleme

Finlandiya'da haftada 4 gün 6 saat çalışma önerisi

STOCKHOLM (AA) - Finlandiya Başbakanı Sanna Marin, çalışanların ailelerine daha fazla zaman ayırabilmeleri için haftada 4 gün 6 saatlik mesailerden oluşan çalışma sistemi önerdi.

Yerel basındaki haberlerde, Başbakanı Sanna Marin'in çalışma sistemi önerisine ilişkin açıklamalarına yer verildi.

Bu öneriyle insanların sosyal hayata ayırdıkları zamanının artacağını belirten Sanna Marin, "Bence aileler kültür faaliyetlerine, sevdiklerine hobilerine daha fazla vakit ayırmayı hak ediyor. Bu amaçla Finlandiya'da çalışma saatlerinin yeniden düzene sokulması önemli." ifadelerini kullandı.

Söz konusu öneri ülkede tartışılırken, Eğitim Bakanı Li Andersson, Başbakan Marin'e destek vererek, bu projenin önemli olduğu ve insanların verimini artıracağını savundu.

- İsveç'te denenen sistem olumlu sonuç aldı

Aftonbladet gazetesinin haberine göre, İsveç'te internet atama motoru Google ve internet alışveriş şirketi Amazon çalışanları üzerinde 18 ay haftada 4 gün mesai denendi.

Denemede, çalışanların hastalık iznine ayrılma oranı çok düşerken, ciroda artış sağlandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde Bu balığın fiyatı dudak uçuklattı! Servet değerinde
Kadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadıKadın öğretmen aracıyla suda mahsur kalınca büyük panik yaşadı
Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çalışma saati Eğitim Bakanı Li Andersson Finlandiya Finlandiya Başbakanı Sanna Marin haftada 4 gün 6 saatlik mesai isveç

En Çok Okunan Haberler

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Sibel Ünli'nin intiharıyla ilgili son dakika gelişmesi!

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Türkiye bu olayı konuşmuştu! O isim tahliye edildi

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Memur maaşı 2020 ne kadar oldu! 2020 en düşük memur maaşı (2020 zamlı memur maaşları)

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Ünli'nin ölümü sonrası İstanbul Üniversitesi'nden flaş karar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbullular dikkat! Trafik yoğunluğu yüzde 80'e ulaştı

İstanbul trafiğinde sağanak yoğunluğu

Gaziantep'te sokak ortasında eşini darp etmişti! Cezası belli oldu

Görüntüler dehşete düşürmüştü! Cezası belli oldu

Kütahya'da korkunç olay! Bir evde 2 ceset bulundu

Evde korkunç halde bulundular! Yakınları teşhis edemedi

Asgari ücretli işçi, 20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye yaktı

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini 'haram' diyerek yaktı

Miras kavgası kanlı bitti: 5 yaralı

Miras kavgası kanlı bitti! 'Kadınlara mal düşmez!'

Kayseri'de iğrenç olay! "9 yaşından beri babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

"Öz babamın tecavüzüne uğruyorum" deyip destek istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.