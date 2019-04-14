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Finlandiya'da parlamento seçimleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2019 11:56 | Son Güncelleme

Seçimlerde 200 sandalyeli meclis "Eduskunta"daki temsilciler belirlenecek

HELSİNKİ (AA) - Finlandiya'da halk parlamento seçimleri için sandık başına gitti.

Fin halkı, meclis Eduskunta'nın 200 sandalyesinin sahiplerini belirlemek üzere bugün oy kullanıyor.

19 siyasi partinin yarıştığı seçimlerde kayıtlı seçmenlerin yüzde 36'sı erken oy sistemiyle oyunu önceden kullanmıştı. Bugün sandıkların kapanmasının ardından tüm oylar sayılarak seçimin sonucu belirlenecek.

Seçim öncesi yapılan anketler, merkez sol eğilimli Sosyal Demokrat Partinin yüzde 19 oyla seçimi önde götürdüğünü gösteriyor. Aşırı sağcı, popülist Finler Partisi yüzde 16 oyla onu izliyor.

Ülkenin cömert sosyal refah devleti sisteminde reform yapılması ve iklim değişikliği konusunda atılması gereken adımlar seçim kampanyası sürecinde önemli tartışma konuları arasında yer aldı.

5,5 milyon nüfuslu Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkenin üçte biri, küresel iklim değişikliği etkilerinin en belirgin şekilde hissedildiği Kuzey Kutup Dairesi bölgesi içinde bulunuyor.

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Finlandiya parlamento seçimleri

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