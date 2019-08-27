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Firari göçmen kaçakçısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 13:14 | Son Güncelleme

Firari göçmen kaçakçısı yakalandı

Hatay'ın Altınözü ilçesinde düzensiz göçmenleri kaçak yollardan kentte getirdikleri iddiasıyla firari durumda bulunan bir kişi, jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı.

Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tokaçlı Mahallesi'ndeki göçmen kaçakçılığı ile ilgili tespit ettikleri firari şüpheli M.E.E'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, yapılan çalışma sonucunda şüpheliyi ilçe merkezinde yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.E, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Altınözü Firari göçmen kaçakçısı yakalandı hatay Jandarma

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