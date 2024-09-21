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  4. Firari hükümlünün saklandığı yer polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi

Firari hükümlünün saklandığı yer polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi

21.09.2024 15:39
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Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından 7 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlünün evine operasyon düzenlendi. Hükümlünün gizlendiği yer polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi.

Firari hükümlünün saklandığı yer polis ekiplerini bile şaşkına çevirdi

İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, firari hükümlü M.G.'nin saklandığı adrese operasyon düzenledi.

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BAKIN NEREDE YAKALANDI

Evde yapılan aramada M.G., tuvaletteki gizli bölmede saklanırken yakalandı.

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'Basit yaralama', 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'Askeri Ceza Kanunu'na muhalefet', 'Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma' ve 'Hakaret' suçlarından hakkında 7 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası kararı bulunan M.G., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA)

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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