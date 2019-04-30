Fırat Kalkanı harekat bölgesinde bir askerin şehit olması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fırat Kalkanı harekat bölgesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan askere Allah'tan rahmet diledi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, teröristlerin saldırısı sonucu bir askerin şehit olması, üç askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, "Fırat Kalkanı harekat bölgesinde, YPG/PKK'lı teröristlerin alçakça saldırısı sonucu şehit olan askerimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

