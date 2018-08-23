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Fırat Kalkanı Harekatı'yla 1,5 milyon sivil iki yıldır güvende

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 12:27 | Son Güncelleme

Suriye'nin kuzeyinde 2 bin kilometrekarelik alana yayılan sivil yerleşimlerin terörden arındırılmasının üzerinden 2 yıl geçti - Bölgedeki siviller, güvenliğin artması, imar ve onarım faaliyetleri, eğitim ve sağlık alanlarındaki gelişmelerden memnun - Bablı Ebu Futuh : - "Hızlı şekilde Türkiye'nin desteğiyle camiler, yollar, okullar, hastaneler yeniden hizmet vermeye başladı" - "Bu bayram bölgemiz için daha da farklı çünkü Fırat Kalkanı'ndan sonra bir de Zeytin Dalı Harekatı oldu. Bölgemiz daha güvenli hale geldi" - Mustafa Bethış isimli sivil: - "Hastaneler, yollar yeniden açıldı. Okulların yüzde 75'i yıkılmıştı. (Bab'da) Son bir buçuk senede okulların yüzde 90'ı onarıldı"

BAB (AA) - ÖMER KOPARAN/SELEN TEMİZER - Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgede siviller son iki yıldır güvenliğin artmasının yanı sıra imar, eğitim ve sağlık alanındaki gelişmelerden de memnun olduklarını dile getiriyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Fırat Kalkanı Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyindeki 2 bin 55 kilometrekare alanı terörden arındırmasının üstünden 2 sene geçti.

Bu süre içerisinde saldırı ve baskılardan kaçan halkın geri dönüşü sürerken, bölgenin nüfusu 1,5 milyona ulaştı.

Bölgenin güvenliği, Türkiye'nin desteğiyle ÖSO mensupları içinden eğitilen 5 bin "özgür" polis tarafından sağlanıyor.

Onarılan 500 okulda 6 bin öğretmen, yeniden eğitim hayatına dönen 200 bin öğrenciye ders veriyor. Azez, Cerablus ve Bab'da günde bin civarı hastaya hizmet veren sağlık merkezlerine ek olarak yataklı hastaneler inşa ediliyor. Türkiye'nin yardımlarıyla eğitilen 500 din görevlisi, tadil edilen yüzden fazla camide görev yapıyor. Bölgenin temel geçim kaynağı tarım ve hayvancılık faaliyetleri de canlanıyor. Bölgede patatesten zeytine birçok ürünün hasadı yapılıyor.

Harekatın yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine konuşan bölge sakinlerinden Ebu Futuh, harekatla 23 Şubat 2017'de kurtarılan Bab ilçesinde büyük bir imar faaliyetinin başladığını dile getirdi.

Ebu Futuh, "Hızlı şekilde Türkiye'nin desteğiyle camiler, yollar, okullar, hastaneler yeniden hizmet vermeye başladı. Okullar onarıldı. Öğrenci sayısı arttı." değerlendirmesinde bulundu.

- "Zeytin Dalı Harekatı ile bölgemiz daha güvenli hale geldi"

Bölgedeki huzurun arttığını vurgulayan Ebu Futuh, "Bölge teröristlerden temizlendi. Bu bayram bölgemiz için daha da farklı çünkü Fırat Kalkanı'ndan sonra bir de Zeytin Dalı Harekatı oldu. Bölgemiz daha güvenli hale geldi." diye konuştu.

Ebu Futuh, terör örgütü YPG/PKK'nın Afrin'den Fırat Kalkanı bölgesine yönelttiği tehdit nedeniyle geçen Kurban Bayramı'nda endişeli olduklarını, bu bayram bu tehdidin de kalkmasıyla bayramı evlerinde geçiren sivil sayısının arttığına dikkati çekti.

- "Okulların yüzde 90'ı onarıldı"

Bir diğer sivil Mustafa Bethış da "Fırat Kalkanı Harekatı, Türkiye'nin desteğiyle Suriye'nin kuzeyini teröristlerden temizlemek için düzenlenmişti." ifadesini kullandı.

Bab ilçesinde yaklaşık 1,5 senedir terörden uzak yaşadıklarını belirten Bethış, "İlçe merkezinde şu an 200 binden fazla kişi yaşıyor. Hastaneler, yollar yeniden açıldı. Okulların yüzde 75'i yıkılmıştı. (Bab'da) Son bir buçuk senede okulların yüzde 90'ı onarıldı." dedi.

- "'Özgür polis'lerin göreve başlamasıyla işler rayına oturdu"

Bablı Ahmed Cübran da bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın Halep'teki kalesi olan Bab'da, güvenliğin iyileştiğini vurguladı.

Cübran, "'Özgür polis'lerin göreve başlamasıyla işler rayına oturdu. Çok şükür her şey iyiye gidiyor." tespitini paylaştı.

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bab fırat kalkanı harekatı

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